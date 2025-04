SEGUNDONA 2025: IGUAÇU PREPARADO PARA ESTREIA CONTRA O GALO.

Iguaçu anuncia treinador Richard Malka e acelera preparação para a Segundona 2025





O Esporte Clube Iguaçu, tradicional representante de União da Vitória no futebol paranaense, segue firme em seu planejamento para a temporada 2025. Mesmo antes do início oficial da Primeira Divisão do Campeonato Paranaense, o clube da Segundona já definiu seu novo comandante técnico:Richard Malka, de 51 anos, retorna ao clube após passagem marcante entre 2019 e 2021.





Malka





A contratação de Malka não é apenas estratégica, mas também afetiva, já que o treinador é um nome conhecido e respeitado pela torcida daPantera do Vale. Em sua passagem anterior, ele esteve à frente da equipe em25 partidas, conquistando11 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas. Sob seu comando, o Iguaçu marcou40 gols e sofreu 19, alcançando um sólido aproveitamento de57%. A escolha pelo retorno do técnico reforça a intenção da diretoria em construir uma campanha sólida e buscar o acesso à elite do futebol estadual.





Estreia





Federação Paranaense de Futebol (FPF) homologou a estreia para 12/04/2025, jogo será fora de casa contra o Galo Maringá. Com isso, Iguaçu acelerou a pré-temporada e já iniciou os treinos com parte do elenco definido. Entre os reforços anunciados estão o zagueiroKevlin Silva(ex-Avenida/RS), o volantePablo Nereu(ex-Águia Negra/MS), o meiaNino Rochae o atacanteGabriel Vianna, ambos oriundos do União São João de Araras/SP.





Nomes conhecidos





No setor ofensivo, os experientes atacantesNeto Baiano veterano jogador com passagens por diversas equipes da série A do Campeonato Brasileiro e Nixon revelado pelo Flamengo, começaram os treinamentos táticos após passarem por uma fase de recondicionamento físico. Apesar de estarem em boas condições, foram poupados do jogo-treino da última semana contra o Joinville.





Desfalques





Por outro lado, o clube lida com desfalques importantes. O zagueiro Rogériopassou por cirurgia no ligamento cruzado do joelho e está sem previsão de retorno. Já o volante Sorbara, que sofreu fratura na fíbula durante o jogo-treino, deve voltar aos treinos em aproximadamente um mês. Para preencher essa lacuna, a diretoria busca a contratação de um novo volante, comanúncio previsto para os próximos dias.





Ambição





Com planejamento adiantado, elenco sendo ajustado e reforços chegando, o Iguaçu dá sinais claros de que entra naSegundona 2025 com ambição e seriedade, mirando o tão sonhado retorno à Primeira Divisão do Paranaense.





SEGUNDONA 2025

Galo Maringá x Iguaçu

12 de abril de 2025 (sábado)

15h30

Estádio Albino Turbay – Cianorte/PR

Campeonato Paranaense - Segunda Divisão (1ª Rodada)