Foz do Iguaçu de olho no Acesso Contrata Claudemir Sturion

Claudemir Sturion está de volta ao comando do Foz do Iguaçu FC









Com uma vasta experiência no futebol paranaense, Sturion chega com o objetivo de levar o Azulão da Fronteira a novas conquistas no Campeonato Paranaense de 2025.





Claudemir Sturion iniciou sua carreira como treinador em 2006, acumulando passagens por mais de 15 clubes, principalmente em equipes do estado do Paraná. Conhecido por sua competência na condução de times nas divisões de acesso, o treinador tem no currículo vários acessos da Série B e Série C do Paranaense.





Entre seus maiores feitos está a campanha histórica com o Maringá FC em 2014, quando conduziu a equipe ao vice-campeonato do Campeonato Paranaense, surpreendendo as tradicionais forças do estado. Mais recentemente, Sturion esteve no comando do Andraus

Brasil, onde conquistou o título da Série B do Paranaense em 2023, e estava à frente do

time na disputa do Campeonato Paranaense de 2025, antes de ser contratado pelo Foz do Iguaçu FC. Agora, ele retorna ao clube onde trabalhou em 2015 para liderar a equipe em um novo capítulo de desafios e conquistas.





"Estou muito feliz por voltar ao Foz do Iguaçu FC, uma cidade e um clube que tenho um

grande carinho. O futebol é feito de trabalho e dedicação, e é isso que vou trazer para esta

nova etapa. Acredito no potencial do Foz e sei que, com o apoio da torcida e um trabalho árduo, podemos fazer um grande Campeonato Paranaense", disse Claudemir Sturion.





O Diretor de Futebol, Radamés Nobile Neto, também expressou sua confiança no trabalho de Sturion.





"Claudemir é um técnico que já mostrou sua capacidade diversas vezes, seja

conduzindo equipes em campanhas sólidas ou conquistando títulos em momentos importantes. A sua experiência será fundamental para alcançarmos nossos objetivos. A torcida pode ter certeza de que estamos trabalhando para trazer o Foz de volta ao cenário de destaque do futebol paranaense."





O Foz do Iguaçu FC está determinado a retornar a elite do futebol estadual, e a chegada de Claudemir Sturion é vista como uma peça-chave para esse objetivo. O treinador, conhecido por sua seriedade e trabalho tático, visa uma preparação intensa para o Campeonato Paranaense de 2025.





A estreia do Foz no campeonato será contra o PSTC, fora de casa, no dia 12 de abril. O reencontro com a torcida está marcado para do dia 20 de abril, contra o Laranja Mecânica.