Cianorte mostra força goleia o Coxa sobe para vice-liderança

Cianorte Goleia o Coritiba e Assume a Vice-Liderança do Paranaense 2025





O Cianorte surpreendeu e aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Coritiba na noite deste domingo (02/02), no Estádio Albino Turbay, pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense 2025. Com a vitória, a equipe do interior assumiu a segunda colocação na tabela, enquanto o Coxa caiu para o 8º lugar e ligou o sinal de alerta para a reta final da fase classificatória.





Resumo da Partida





A partida começou equilibrada, com o Cianorte mostrando força dentro de casa. O primeiro gol saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando Anderson Salles cobrou falta com precisão e abriu o placar para os donos da casa. O Coritiba reagiu e chegou ao empate nos minutos finais da etapa inicial, com Brenno aproveitando rebote para deixar tudo igual aos 44 minutos.





No segundo tempo, o Cianorte voltou mais agressivo e desestabilizou a defesa alviverde. Aos 24 minutos, Mikael recolocou o time da casa em vantagem após assistência de Gabriel Ramos. Dois minutos depois, Vinni recebeu passe de Nicolas e ampliou para 3 a 1. O golpe final veio aos 37 minutos, quando Gabriel Souza aproveitou sobra dentro da área e fechou o placar, garantindo a vitória categórica da equipe comandada por Jerson Testoni.





Ficha Técnica





Cianorte





Goleiro: Eugênio Neto

Defensores: Gabriel Souza, Wesley, Anderson Salles (Euller) e Nicolas

Meio-campistas: Breno (Pedro Ivo), Gabriel Ramos e Beléa (Mikael)

Atacantes: Luiz Fernando (Rian), Clinton (Maranhão) e Vinni

Técnico: Jerson Testoni









Coritiba





Goleiro: Benassi

Defensores: Felipe Guimarães (Paulo Roberto), Renan, João Pedro e Rodrigo Gelado (Lucas Taverna)

Meio-campistas: Jorge (Vitor Tissi), Geovane Meurer (Khensane) e Brenno (Ruan Assis)

Atacantes: Jhonny, Caio Mateus e Thiago Azaf

Técnico: Moisés Moura









Detalhes da Partida





Data: 02/02/2025

Horário: 18h30

Local: Estádio Municipal Albino Turbay, Cianorte

Público: 1.286 pagantes (1.400 total)

Renda: R$ 30.050,00





Arbitragem

Árbitro:Lucas Paulo Torezin

Assistentes:Andrey Luiz de Freitas e João Fábio Machado Brischiliari





Cartões Amarelos:

Cianorte: Breno, Pedro Ivo, Clinton, Gabriel Ramos e Mikael

Coritiba: Geovane Meurer e Brenno













Próximos Jogos





Pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2025:





Coritiba x Rio Branco

Data: 05/02/2025, às 20h

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba





Cianorte x Operário

Data: 05/02/2025, às 20h

Local: Estádio Municipal Albino Turbay, Cianorte









Com o resultado, o Cianorte reforça sua candidatura ao topo da tabela e se firma como uma das forças do estadual, enquanto o Coritiba na oitava colocação, precisa reagir rapidamente para evitar complicações na reta final da primeira fase.









