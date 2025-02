Athletico se reabilita no Ruralzão com vitória sobre Andraus

Athletico Vence o Andraus e Sobe na Tabela do Paranaense 2025





Na tarde deste domingo (02/02), o Athletico derrotou o Andraus por 3 a 1 no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba, pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de 2025. Com o resultado, o Furacão subiu para a 5ª posição na tabela, enquanto o Andraus permaneceu na 11ª colocação.





Resumo da Partida





O Athletico começou a partida pressionando e abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo com Alan Kardec, que aproveitou cruzamento e finalizou com precisão. O Andraus reagiu e chegou ao empate aos 31 minutos com Vinicius Kiss, que pegou rebote dentro da área e bateu firme para vencer o goleiro Mycael.





No final da primeira etapa, o Furacão retomou a vantagem com Luiz Fernando, que marcou nos acréscimos após jogada trabalhada no setor ofensivo. No segundo tempo, o Athletico controlou as ações e sacramentou a vitória aos 48 minutos, quando Bruno, zagueiro do Andraus, desviou contra a própria meta ao tentar cortar um cruzamento.





Ficha Técnica





Andraus

Goleiro: Denison

Defensores: Bruno, Nascimento, Gabriel Araújo (Lucas Soares) e Ronald

Meio-campistas: Luis Eduardo, Vinicius Kiss (Roni) e Hiago

Atacantes: Luis Gustavo (Messias), Lucas Lourenço e Julio

Técnico: Claudemir Sturion





Athletico





Goleiro: Mycael

Defensores: Dudu (Hayen Palacios), Matheus Felipe, Léo Pelé e Fernando

Meio-campistas: Raul, Felipinho (Lucas Falcão) e Zapelli (Leozinho)

Atacantes: Luiz Fernando (João Cruz), Isaac e Alan Kardec (Arriagada)

Técnico: Mauricio Barbieri









Detalhes da Partida





Data: 02/02/2025

Horário: 16h

Local: Estádio Durival Britto e Silva, Curitiba

Público: 1.649 pagantes (1.891 total)

Renda: R$ 82.190,00





Arbitragem

Árbitro: Marco Antonio dos Santos Travessolo

Assistentes: Weber Felipe Silva e Fernando Cesar Tobias

Cartões Amarelos:

Andraus: Luis Gustavo, Bruno, Luis Eduardo e Vinicius Kiss

Athletico: Felipinho, Zapelli e Matheus Felipe





Próximos Jogos





Pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2025:





Cascavel x Andraus

Data: 05/02/2025, às 20h

Local: Estádio Olímpico Regional Jacy Miguel Scanagatta, Cascavel









Athletico x São Joseense

Data: 06/02/2025, às 20h

Local: Ligga Arena, Curitiba









Com essa vitória, o Athletico segue na luta pelas primeiras posições, enquanto o Andraus precisa reagir para evitar a parte de baixo da tabela. O risco de rebaixamento é eminente.





VIVA O JOGO CELEBRE CADA MOMENTO!