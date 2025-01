Maringá goleia, Rio Branco demite treinador e já anuncia novo

Maringá FC goleia Rio Branco e demite técnico Fahel Júnior





Na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, o Maringá FC aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Rio Branco no Estádio Willie Davids, em Maringá, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo foi dominado pelo time maringaense desde o início, com gols de Zé Vitor, Maranhão, Robertinho e Léo Ceará.





O Jogo

O Maringá abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com um belo chute de Zé Vitor. Na segunda etapa, Maranhão ampliou a vantagem logo no primeiro minuto, seguido por Robertinho aos 16 minutos e Léo Ceará aos 20 minutos. O resultado foi um espetáculo para a torcida maringaense, que assistiu ao seu time assumir a vice-liderança do campeonato com 12 pontos.





Rio Branco

Por outro lado, o Rio Branco sofreu uma derrota humilhante que resultou na demissão do técnico Fahel Júnior. Fahel Júnior, que havia conseguido duas vitórias consecutivas antes da partida, foi demitido após a goleada sofrida. A diretoria do Rio Branco decidiu pela troca no comando técnico devido ao resultado negativo e à necessidade de uma reação rápida no campeonato.

O Rio Branco, que vinha de uma boa recuperação após três derrotas seguidas no início do Paranaense, enfrentou dificuldades para romper o sistema defensivo do Maringá. A equipe parnanguara agora ocupa a nona posição na tabela com 6 pontos e precisa se reestruturar rapidamente para o próximo compromisso. No sábado, 1º de fevereiro, o Rio Branco enfrenta o Paraná Clube no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá.





Saída anunciada

A saída de Fahel Júnior foi anunciada nas redes sociais do clube por volta das 23h, com uma nota oficial agradecendo ao técnico pelo trabalho realizado desde o acesso à elite do futebol paranaense em 2024. Fahel Júnior deixou o comando do Rio Branco com um retrospecto de 19 jogos, 10 vitórias, três empates e seis derrotas. Ele destacou o trabalho sério e árduo realizado e agradeceu a torcida e a diretoria pelo apoio durante sua gestão.





Rio Branco age rápido e anuncia Paulo Massaro como novo técnico do time





Treinador que teve boa passagem pelo Leão em 2022 já comanda o time no próximo sábado (01) contra o Paraná Clube





Um velho e querido conhecido da torcida está de volta ao Rio Branco! Paulo Massaro, ex-treinador e jogador do clube, foi anunciado nesta quinta-feira (30) como o novo técnico do Leão para a sequência da temporada. O anúncio da contratação acontece um dia após a saída do treinador Fahel Junior, desligado do clube após a derrota por 4x0 para o Maringá, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Massaro tem 43 anos e passagens por clubes como Confiança (SE), Crac (GO), Joinville (SC) Santa Cruz (PE) e Guarani (SP), sua última equipe. Em 2022, ele também comandou o Rio Branco, realizando uma boa campanha de recuperação no Campeonato Paranaense. Massaro já comanda o treinamento do time nesta sexta-feira e estará no banco de reservas no jogo de sábado, às 16h, contra o Paraná Clube, pela 7ª rodada do estadual.



“Estou muito feliz em voltar para casa. O Rio Branco foi um lugar que sempre fui muito feliz, como treinador e também como jogador. Volto ainda mais motivado, com uma conexão muito forte com a torcida e certeza que agora em 2025 vamos colher grandes frutos no Paranaense”, projeta Massaro.

por assessoria de imprensa





VIVA O JOGO CELEBRE CADA MOMENTO!