Rio Branco Busca Recuperação no Campeonato Paranaense.

Leão mira recuperação com jogos em casa e reforços





Com uma perspectiva de "novo começo" no Campeonato Paranaense, o Rio Branco se prepara para dois desafios cruciais: enfrentar Andraus e Cianorte no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá. Após um início turbulento, o Leão da Estradinha aposta no fator casa para virar a situação e voltar a vencer.





Reforços

O técnico Fahel Junior contará com os reforços recentemente contratados, incluindo Fernando Saldías, Cristaldo e Victor Ramos. Há também a possibilidade de retorno do centroavante Caio Vieira e do lateral-esquerdo Jefferson Recife, que serão reavaliados após lesões.





Fala Professor Fahel

Mesmo com a derrota no último jogo contra o Operário, em Ponta Grossa, Fahel Junior vê progresso na equipe e confia na recuperação. "Vamos focar nesses dois jogos em casa, tanto na recuperação dentro da tabela como dos atletas. Foram dois jogos dificílimos fora, contra equipes candidatas ao título. Vamos levar para campo a boa postura que tivemos em Ponta Grossa e pensar primeiro no Andraus, para recuperar os pontos perdidos", afirma o treinador.





Desafio: Confronto contra o Andraus





O primeiro desafio deste "reinício" é nesta quarta-feira (22), às 20h, contra o Andraus, que ocupa a 7ª colocação na tabela com 4 pontos. Fahel Junior está focado em encontrar a melhor formação tática para vencer. "Desde ontem estou estudando nosso adversário, será um confronto direto. Estamos focando muito nas palestras, no vídeo, para mostrar o adversário e nossos acertos", diz Fahel.





Apoio da Torcida é Fundamental





O diretor executivo de futebol do Rio Branco, Marcos Amaral, também está otimista e convoca a torcida para apoiar a equipe novamente. "Na estreia contra o Azuriz tivemos um grande público, quase 5 mil pessoas no estádio. Agora, contamos com a presença e apoio da nossa torcida para reverter essa situação e colocar o Rio Branco em uma melhor colocação na tabela", afirma Amaral.





Ingressos para o jogo

Os ingressos para Rio Branco x Andraus já estão à venda na Loja Oficial do Leão, com preços promocionais de R$ 30 para arquibancada e R$ 60 para cadeira.









Com esse espírito de renovação, o Rio Branco busca o apoio da torcida e a força de jogar em casa para reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Paranaense. Venha torcer e apoiar o Leão!





