3ª Rodada do Paranaense 25: Viradas, Goleadas e Surpresas

A 3ª Rodada do Campeonato Paranaense 2025: Um Resumo





A terceira rodada do Campeonato Paranaense de 2025 trouxe grandes duelos e mudanças significativas na tabela de classificação. Confira os destaques dos jogos:





São Joseense 1 x 5 Cianorte





O Cianorte brilhou ao golear o São Joseense e assumir a liderança isolada da competição. A partida, disputada com muita intensidade, começou com dois gols rápidos de Guilherme Beléa e Clinton nos primeiros cinco minutos. No segundo tempo, Breno Augusto, Mori e Luiz Fernando ampliaram a vantagem do Cianorte. O gol de honra do São Joseense foi marcado por João Victor aos 43 minutos da etapa final.





Com essa vitória, o Cianorte mantém 100% de aproveitamento, enquanto o São Joseense continua na lanterna sem pontos.





Azuriz 1 x 0 Athletico Paranaense





Em uma das maiores surpresas da rodada, o Azuriz venceu o Athletico por 1 a 0 no Estádio Os Pioneiros. O gol da vitória foi marcado por Matheus Guimarães aos 23 minutos do segundo tempo, após um rápido contra-ataque.





O resultado encerrou a invencibilidade do Athletico, que caiu para a vice-liderança, enquanto o Azuriz subiu para a quarta posição provisória.





Londrina 2 x 3 Maringá





O duelo no Estádio do Café foi marcado por duas viradas emocionantes. Rodrigo Santos abriu o placar para o Maringá logo aos 4 minutos. O Londrina reagiu e virou o jogo com dois gols de Iago Teles, sendo um de pênalti. Nos minutos finais, o Maringá mostrou resiliência e virou novamente com gols de Vitinho e Matheus Moraes.





Essa vitória encerrou um tabu de quase 10 anos sem o Maringá vencer o Londrina e colocou o time na terceira posição da tabela, enquanto o Londrina caiu para a quinta posição.





Cascavel 1 x 0 Coritiba





O Cascavel recebeu o Coritiba no Estádio Olímpico Regional e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Josiel aos 6 minutos do segundo tempo.





Com esse resultado, o Cascavel subiu para a sétima posição, enquanto o Coritiba, fora da zona de classificação para o mata-mata, ocupa o nono lugar.





Operário 2 x 0 Rio Branco





No Estádio Germano Krüger, o Operário venceu o Rio Branco por 2 a 0 em uma partida marcada por momentos decisivos. O primeiro gol saiu aos 10 minutos do segundo tempo, quando o volante Vinícius, do Rio Branco, marcou contra após um cruzamento de Jean Lucas. Aos 42 minutos, Jean Lucas ampliou ao driblar o marcador e acertar um belo chute de fora da área.





O Operário segue invicto e assume a vice-liderança do campeonato, enquanto o Rio Branco permanece na zona de rebaixamento sem somar pontos.





Paraná 0 x 0 Andraus





Na Vila Capanema, Paraná e Andraus empataram em 0 a 0. O jogo foi marcado por uma polêmica decisão da arbitragem, que anulou um gol do Paraná por impedimento nos acréscimos do segundo tempo.





Com o empate, o Paraná segue sem vitórias e ocupa a 10ª posição, enquanto o Andraus está em sétimo lugar com quatro pontos.





Classificação Parcial após a 3ª Rodada





1. Cianorte – 9 pontos

2. Operário – 7 pontos

3. Maringá – 6 pontos

4. Azuriz – 6 pontos

5. Londrina – 4 pontos

6. Andraus – 4 pontos

7. Cascavel – 3 pontos

8. Coritiba – 3 pontos

9. Paraná – 2 pontos

10. Rio Branco – 0 pontos

11. São Joseense – 0 pontos





A 3ª rodada consolidou a força de alguns times e expôs a fragilidade de outros. As próximas rodadas prometem ainda mais emoção no Campeonato Paranaense 2025!





VIVA O JOGO CELEBRE CADA MOMENTO!