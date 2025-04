Conheça o São Bernardo, Adversário do Maringá FC na Série C

Maringá FC x São Bernardo: Tudo Sobre o Próximo Adversário na Série C 2025

Depois de uma estreia memorável na Série C do Campeonato Brasileiro, com uma vitória eletrizante por 3 a 2 sobre o Guarani, o Maringá Futebol Clube se prepara para um novo desafio: encarar o São Bernardo FC, neste domingo (20), às 19h, no Estádio Willie Davids.





Um adversário que merece respeito

O São Bernardo Futebol Clube, também conhecido como “Tigre do ABC”, tem se consolidado como uma força emergente no cenário nacional. Fundado em 2004, o clube paulista rapidamente ascendeu às divisões superiores do futebol brasileiro, impulsionado por uma gestão profissional e projetos de longo prazo.





Em 2022, o São Bernardo conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista e, desde então, tem se mantido competitivo tanto no estadual quanto nas competições nacionais.





Campanha na Série C 2025

Na estreia da Série C, o São Bernardo empatou em casa com o ABC-RN por 1 a 1. A equipe demonstrou intensidade ofensiva, mas pecou nas finalizações e sofreu com a compactação defensiva dos visitantes.





Pontos fortes e destaques

O time comandado pelo técnico Márcio Zanardi aposta em um modelo de jogo equilibrado, com transições rápidas e aposta na posse de bola. Um dos destaques do elenco é o meia Vitinho Mesquita, peça-chave na articulação ofensiva. Outro nome importante é o atacante Kayke, com passagens por grandes clubes.





O sistema defensivo também merece atenção: a dupla de zaga experiente é segura nas bolas aéreas e eficiente na saída de jogo.





O que esperar do confronto

Para o Maringá, que vem embalado pela vitória fora de casa, o duelo contra o São Bernardo representa mais que três pontos — é a chance de consolidar sua força diante da torcida e mostrar que a campanha de 2024 não foi obra do acaso.





O técnico Jorge Castilho deve manter a base da equipe que venceu o Guarani, confiando na consistência do meio-campo e na velocidade pelas pontas. O atacante Robertinho, autor de um dos gols na estreia, é uma das esperanças de brilho para o confronto.





Histórico do confronto

Maringá e São Bernardo nunca se enfrentaram oficialmente em competições nacionais, o que adiciona um tempero especial à partida. Será o primeiro capítulo de um duelo que promete muita intensidade.