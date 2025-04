Maringá FC vence Guarani fora de casa na estreia histórica pela Série C do Campeonato Brasileiro

MARINGÁ FC ESTREIA COM VITÓRIA HISTÓRICA NA SÉRIE C DO BRASILEIRO





Time maringaense vence o Guarani por 3 a 2, de virada, em Campinas, e inicia a sua trajetória na Série C













Um início marcante na Série C





O Maringá Futebol Clube estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, dia 13, contra o tradicional Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Dogão venceu de virada por 3 a 2, em um duelo inédito entre as equipes, marcando sua primeira partida histórica na competição.













Reviravoltas emocionantes





O Guarani abriu o placar aos 3 minutos de jogo, com Caio Mello cobrando falta. Contudo, o Maringá manteve a pressão e conquistou o empate aos 38 minutos, quando Negueba tabelou com Maranhão, aplicou um belo drible no zagueiro adversário e marcou o primeiro gol da equipe na Série C.





A virada veio ainda no primeiro tempo, com Maranhão acertando um chute no ângulo do goleiro adversário. Na segunda etapa, Rafael Bilú empatou para o Guarani, ao converter um pênalti aos 18 minutos. Porém, aos instantes finais, Raphinha cruzou para a área, e Mateus Sarará, zagueiro do Guarani, desviou contra a própria meta, garantindo a vitória do Maringá.













Classificação e próximos passos





Com este resultado, o Maringá FC ocupa a segunda colocação na tabela, ficando atrás apenas do Botafogo da Paraíba, que venceu o Confiança por 3 a 0. Para o técnico Jorge Castilho, a vitória fora de casa foi fundamental para o início da trajetória da equipe.





“Começar vencendo é sempre importante, ainda mais diante de uma equipe tradicional, de camisa pesada, como é o Guarani. Mas não temos tempo para comemorar. Já a partir de agora vamos focar no São Bernardo, nosso próximo adversário, porque a competição é muito equilibrada e exige concentração total em cada rodada”,declarou o treinador.













Destaque individual e foco no coletivo





Autor do primeiro gol da história do Maringá na Série C, Negueba celebrou o feito e destacou a importância da vitória.





“Fico muito feliz por ter marcado e por ficar mais uma vez na história do Maringá. Mas o mais importante foi a vitória. Queremos mais, é só o começo”, afirmou o atacante.













Próximo compromisso





O Maringá volta a campo no próximo domingo, dia 20, às 16h00, no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá, para enfrentar o São Bernardo. Os ingressos para a partida estarão disponíveis a partir de terça-feira, dia 15, em pontos oficiais e no site www.ingressonacional.com.br





Por assessoria Maringá Futebol Clube













Veja os melhores momentos da partida com imagens do YouTube da Nosso Futebol