Maringá FC reforça elenco, estreia na Série C e realiza maior venda da história





O Maringá Futebol Clube vive um momento histórico e promissor em sua trajetória. Após se consolidar entre os principais clubes do futebol paranaense, o Tricolor inicia sua primeira participação noCampeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, 13 de abril, contra o Guarani-SP, às 16h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol, via pay-per-view.





Além da estreia nacional, o clube anunciou reforços estratégicos para aSérie C e Copa do Brasil, além de celebrar amaior venda de atleta da sua história, demonstrando crescimento esportivo e institucional.





Reforços de peso chegam para a Série C e Copa do Brasil 2025





Na sexta-feira, 11 de abril, o Maringá FC confirmou a contratação de cinco novos atletas para fortalecer o elenco: os meio-campistasPingo,EvandersoneIbson, o zagueiroJhow Alecxandere o goleiroGuilherme Neto, que retorna ao clube.





Pingo

O volante de 23 anos, formado no Remo e com passagens por Santa Cruz e Monte Azul, chega com contrato até o fim da Série C. "Feliz em vestir essa camisa e pronto para contribuir com o grupo", destacou.





Evanderson

Ambidestro e experiente, o meio-campista de 26 anos vem do North Esporte Clube (MG). Com histórico em clubes como Atlético Goianiense e XV de Piracicaba, reforça o setor ofensivo. “Vamos buscar a classificação e brigar pelo acesso”, afirmou.





Jhow Alecxander

O zagueiro de 22 anos, revelado pelo Palmeiras, estava no Betim e chega com grande expectativa. “Quero conquistar meu espaço e ajudar o clube a subir para a Série B”, disse.





Guilherme Neto

Com 29 anos, o goleiro retorna ao Maringá após boa passagem em 2022. Natural de Francisco Beltrão, se destacou pelo São Bento na Série A2 do Paulistão. “Conheço bem o clube e quero ajudar no acesso”, comentou.





Ibson

Revelado pelo Vila Nova-GO, o meia de 21 anos chega como o quinto reforço. Passou por Atlético Goianiense, Trindade e VOCEM-SP. “Quero ajudar o Maringá a subir para a Série B”, declarou com entusiasmo.





Rodrigo Santos é vendido ao Fortaleza: maior transação da história do clube





O meio-campistaRodrigo Santos, de 24 anos, foi negociado com oFortaleza Esporte Clube, em um movimento histórico para o Maringá FC. O clube paranaense vendeu 60% dos direitos do jogador, podendo ampliar o percentual conforme metas de desempenho.





Rodrigo foi peça fundamental nas campanhas de 2024 e 2025, somando 53 jogos, 10 gols e 5 assistências. “Sou muito grato ao clube por me abrir portas. Agora realizo o sonho de disputar a Série A”, declarou o jogador.





Segundo o presidente João Vitor Mazzer, a transferência é um marco. “Rodrigo representou o clube com excelência. Perdemos um grande atleta, mas ganhamos visibilidade e um retorno financeiro significativo”, comentou.





Estreia histórica na Série C do Brasileirão 2025





A estreia contra o Guarani marca um feito inédito: é a primeira vez que um clube de Maringá disputa aSérie C do Brasileirãono atual formato. Desde sua fundação em 2010, o Maringá FC acumulou conquistas relevantes, como:

3 finais do Campeonato Paranaense em 4 anos;

3 participações consecutivas na Copa do Brasil;

Campanhas expressivas que o colocam como destaque regional e nacional.





Nesta edição da Copa do Brasil, o clube eliminou Juventude e União-TO, e enfrentará o Atlético Mineiro na terceira fase.





Fala Castilho

O técnicoJorge Castilhoreforçou a importância da preparação. “Conseguimos manter a base e fizemos contratações pontuais. A Série C é difícil, mas estamos prontos para lutar pelo acesso”, garantiu.





A delegação maringaense embarcou na sexta-feira, 11, para Campinas, onde realiza neste sábado o último treino antes da estreia.





Imagens Rodrigo Araújo/MFC divulgação