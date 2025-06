Terceirona Paranaense 2025: Guia Completo da Competição

O cenário do futebol paranaense se prepara para mais uma emocionante disputa na base da pirâmide estadual. A Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de 2025 teve seu pontapé inicial definido em arbitral realizado no dia 2 de julho de 2025, na Federação Paranaense de Futebol . Com 13 clubes confirmados na briga pelo acesso, a competição promete agitar o estado entre os dias 23 de agosto e 10 de dezembro. Neste guia, você encontrará tudo sobre o regulamento, os grupos e os times que lutarão por um lugar na Divisão de Acesso em 2026.

Regulamento da Terceirona 2025

O formato da competição foi desenhado para garantir competitividade e emoção do início ao fim. Os 13 times foram divididos em três grupos regionalizados:

Grupo A: 5 times

5 times Grupo B: 4 times

4 times Grupo C: 4 times

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de seus respectivos grupos. Avançam para as quartas de final os dois melhores colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, totalizando oito classificados.

A partir das quartas de final, a disputa entra no sistema de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os vencedores avançam para as semifinais, que definirão os dois clubes que garantem o acesso à Segunda Divisão de 2026 e que disputarão o título da Terceirona em uma grande final.

Grupos da Terceirona Paranaense 2025

Grupo A

SAMAS

Prudentópolis

Araucária

Iraty

Hope Internacional

Grupo B

Grêmio Maringá

Cambé

City London

Portuguesa Londrinense

Grupo C

Sport Club Campo Mourão

Oeste Brasil

Verê

CEU Francisco Beltrão (União Beltrão)

Conheça os Times Participantes

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos clubes que disputarão a Terceirona Paranaense 2025, incluindo seus mascotes, um pouco de sua história e o que esperar de cada um na competição.

Grupo A

SAMAS (São Mateus do Sul)

Mascote: Urso

Fundado recentemente em São Mateus do Sul, o Samas Sport Club representa a esperança do futebol profissional na cidade. Embora jovem, o clube já movimenta as categorias de base, como no Paranaense Sub-20, e chega à Terceirona com o objetivo de ganhar experiência e, quem sabe, surpreender. A torcida local espera que o Urso mostre sua força.

Prudentópolis Futebol Clube

Mascote: Tigre

O Prudentópolis FC, conhecido como Tigre, carrega uma história de conquistas importantes, incluindo títulos da Terceira (2008) e Segunda Divisão (2009), além do Campeonato Paranaense do Interior em 2014. Após um período afastado, o clube retorna buscando reescrever sua trajetória de sucesso e brigar pelo acesso, contando com a experiência de quem já esteve na elite.

Araucária Esporte Clube

Mascote: Cacique

Representando a cidade da Região Metropolitana de Curitiba, o Araucária EC, ou Cacique, foi fundado em 2018. Com um projeto focado em estrutura e categorias de base, o clube já frequentou a Segunda Divisão e busca agora o acesso para consolidar seu nome no cenário estadual. A equipe aposta na organização para alcançar seus objetivos.

Iraty Sport Club

Mascote: Azulão

Um dos clubes mais antigos e tradicionais do Paraná, o Iraty Sport Club foi fundado em 1914. O Azulão tem uma rica história, com participações na elite e títulos importantes, como o de Campeão do Interior. Apesar das dificuldades recentes, o clube conta com uma torcida apaixonada e busca na Terceirona o caminho para reviver seus dias de glória.

Hope Internacional(Campo Largo)

Mascote: Leão

Fundado em 2022 na cidade de Campo Largo, o Hope Internacional FC é um dos caçulas da competição. Com a proposta de ser um clube formador, aliando o esporte ao desenvolvimento social, o Leão busca ganhar experiência no futebol profissional e mostrar o potencial de seu projeto na Terceirona Paranaense.

Grupo B

Grêmio de Esportes Maringá

Mascote: Galo

O Grêmio Maringá é um gigante da história do futebol paranaense. Fundado em 1961, o Galo Guerreiro ostenta três títulos estaduais (1963, 1964, 1977) e participações memoráveis em competições nacionais. Após anos de licenciamento e dificuldades, o clube busca uma reestruturação e vê na Terceirona a chance de iniciar um novo capítulo vitorioso.

Clube Atlético Cambé

Mascote: Galo

Fundado em 1989, o Clube Atlético Cambé nasceu com a missão de resgatar a tradição do futebol na cidade. O Galo já disputou a Segunda Divisão e agora busca se restabelecer no cenário profissional, lutando por uma das vagas de acesso e representando a força da região metropolitana de Londrina.

City London FC(Londrina)

Mascote: Leão

O City London FC é uma novidade no futebol paranaense, estabelecido em Londrina a partir da estrutura do antigo Apucarana Sports. Oficialmente inaugurado no início de 2025, o clube, também conhecido como Leão, estreia na Terceirona com o objetivo de construir sua identidade e buscar seu espaço no competitivo cenário estadual.

Associação Portuguesa Londrinense

Mascote: Leão

A tradicional Associação Portuguesa Londrinense, fundada em 1950, é um nome histórico do futebol paranaense. Conhecida como Lusinha, a equipe já figurou na elite estadual e possui uma rivalidade local marcante. Com seu estádio, o Uady Chaiben, como trunfo, a Portuguesa busca resgatar seus melhores momentos e lutar pelo acesso.

Grupo C

Sport Club Campo Mourão

Mascote: Leão

O Sport Club Campo Mourão, o Leão do Vale, representa a cidade de Campo Mourão desde o final da década de 80 (fundado em 1989/1994). Com as cores grená e branco, o clube tem histórico nas divisões de acesso do futebol paranaense e entra na Terceirona com o objetivo de brigar por uma vaga nas fases finais e sonhar com o retorno à Segundona.

Oeste Brasil Futebol Clube(Toledo)

Mascote: Leão

Mais um clube novo na disputa, o Oeste Brasil FC foi fundado em 2024 na cidade de Toledo. Com foco inicial nas categorias de base, o Leão da região Oeste faz sua estreia no futebol profissional na Terceirona, buscando se firmar no cenário e representar bem a força do interior do estado.

Verê Futebol Clube

Mascote:Índio

Fundado em 2015, o Verê FC representa a pequena cidade de Verê, no sudoeste paranaense. O clube se destaca pelo forte trabalho nas categorias de base, com títulos estaduais e participações em competições nacionais. Após passagem pela Segunda Divisão, o Índio Guerreiro busca novamente o acesso na Terceirona.

CEU Francisco Beltrão(União Beltrão)

Mascote: Chico Posseiro

O Clube Esportivo União, conhecido como União Beltrão ou Azulão do Sudoeste, é um dos mais tradicionais clubes da região, fundado em 1956. Com títulos da Segunda Divisão (1979) e história na elite paranaense, o União, representado pelo mascote Chico Posseiro, busca superar as adversidades recentes e usar a força de sua torcida no Estádio Anilado para lutar pelo acesso.

Conclusão

A Terceira Divisão do Campeonato Paranaense 2025 se desenha como um torneio repleto de busca pelo sonho do acesso. Com um regulamento claro e grupos definidos, a expectativa é de grandes jogos e muita disputa em todas as regiões do estado. Acompanharemos de perto a trajetória de cada clube rumo à glória.