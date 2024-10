Terceirona: TEC sai na frente no "Clássico do Agro''

Terceirona: sem inspiração, Oeste Brasil perde clássico e Toledo abre vantagem

Após uma semana tensa, resultado da arbitragem desastrosa do jogo anterior que prejudicou imensamente a equipe com expulsões e punições, o Oeste Brasil FC voltou a campo no domingo (20), no Estádio 14 de Dezembro para mais uma edição do Clássico do Agro. Desfalcado de três titulares - Roni, Yan e Caio - e do técnico Agenor Piccinin, o "Leão do Oeste" não teve uma tarde inspirada e perdeu para o Toledo EC, por 1 a 0.

O confronto teve apenas mulheres e crianças na torcida, depois de uma punição que determinava portões fechados. Foi um jogo de poucas oportunidades na primeira etapa. O gol do Toledo foi marcado aos 46 minutos, com Breno aproveitando indecisão da zaga após a cobrança de uma falta.

O Oeste Brasil esteve a um passo do empate já nos acréscimos da etapa final, aos 49 minutos, quando Wesley encobriu o goleiro Vinicius após bom lançamento de Cadu, mas Libano evitou o gol embaixo da trave.

O placar mínimo deixa aberta a disputa pela vaga na semifinal da Terceirona Paranaense, no próximo domingo, quando o jogo de volta terá mando do Toledo EC e torcida única. O Toledo joga pelo empate. O Oeste Brasil precisa vencer para seguir na disputa, obtendo a classificação com diferença de dois gols. Diferença de um gol, leva a decisão para os pênaltis.

O presidente e técnico do Oeste Brasil, Agenor Piccinin, esteve ausente da partida, cumprindo suspensão - o time foi comandado por Eduardo Dallagnol.

Ele salienta que não há tempo para lamentações diante do resultado adverso. “O futebol é apaixonante exatamente porque tem o fator emocional como um dos seus principais componentes que pode gerar certa instabilidade e cada jogo é uma história. Temos um grupo qualificado para construirmos uma nova história no confronto da volta”, afirma.

O dirigente Wilson José dos Santos, por sua vez, diz que “o Oeste Brasil segue inabalável construindo a sua história, rumo a um futuro de sucesso, honrando a tradição do futebol do Oeste do Paraná e oportunizando a revelação de talentos. É a nossa primeira competição e os percalços do caminho fazem parte do processo de fortalecimento”.





Veja os lances com imagens do Youtube da FPF