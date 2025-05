Arbitral na FPF Define Futuro da Terceirona Paranaense 2025

Expectativa para o Arbitral da Terceira Divisão 2025

A próxima segunda-feira 02/06/2025, marca um dia crucial para o futuro do futebol paranaense de base e acesso. O aguardado arbitral da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de 2025 reunirá dirigentes e representantes dos clubes interessados em disputar a competição. Este encontro definirá não apenas os participantes, mas também o formato e o regulamento do torneio, que serve como porta de entrada para o profissionalismo e celeiro de novos talentos no estado.

A Terceirona, apesar de ser a última divisão profissional do Paraná, carrega uma importância singular. É nela que muitos clubes iniciam ou retomam suas trajetórias, que cidades do interior vibram com seus representantes e que jovens jogadores têm a chance de mostrar seu potencial. A competição é conhecida por sua imprevisibilidade, jogos disputados e pela paixão das torcidas locais.

Lições de 2024 e o Cenário Atual

O Campeonato Paranaense da Terceira Divisão de 2024 deixou lições importantes e moldou o cenário para 2025. O Batel de Guarapuava sagrou-se campeão em uma final emocionante contra o Toledo, garantindo o acesso à Segundona junto com o Porco. A campanha vitoriosa do Batel e a força demonstrada pelo Toledo, que chegou à final após golear o Hope Internacional na semifinal, mostram a competitividade do torneio.

O Hope, aliás, bateu na trave novamente, repetindo o vice-campeonato de 2021 e mostrando consistência, apesar de não alcançar o acesso. A edição de 2024 também viu o Arapongas chegar às semifinais, mas o clube, que seria um forte candidato para 2025, solicitou licença junto à Federação Paranaense de Futebol (FPF), conforme Ato da Presidência Nº 24/2025, publicado em 29 de maio de 2025. Essa ausência abre espaço e aumenta a expectativa sobre quais equipes preencherão as vagas.

Outro ponto de atenção é o Grêmio de Esportes Maringá. Após conquistar o título da Terceirona em 2022 e disputar a Segundona em 2023 e 2024, o tradicional Galo do Norte teve uma campanha desastrosa no último ano, sendo rebaixado sem somar nenhum ponto, e agora retorna à Terceira Divisão buscando uma reestruturação.

Clubes Cotados para a Disputa em 2025

A lista de possíveis participantes para o arbitral da Terceirona 2025 é extensa e mescla tradição, projetos recentes e estreantes, refletindo a diversidade do futebol paranaense. A expectativa é que os seguintes clubes manifestem interesse na disputa:

Oeste Brasil de Toledo: Clube de Toledo fundado em 2021 (ex-base do Cascavel). Primeira participação na Terceirona 2024. Foco na formação.

Clube de Toledo fundado em 2021 (ex-base do Cascavel). Primeira participação na Terceirona 2024. Foco na formação. CEU de Francisco Beltrão: Tradicional clube de Beltrão (1956). Campeão da Terceirona em 2016. Busca retornar à Segundona.

Tradicional clube de Beltrão (1956). Campeão da Terceirona em 2016. Busca retornar à Segundona. Verê Futebol Clube: Clube de Verê (2017). Campeão da Terceirona 2017. Disputou a Segundona (2018-21). Busca novo acesso.

Clube de Verê (2017). Campeão da Terceirona 2017. Disputou a Segundona (2018-21). Busca novo acesso. Araucaria Esporte Clube: Clube de Araucária (2018). Disputou a Terceirona em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. Busca o acesso inédito.

Clube de Araucária (2018). Disputou a Terceirona em 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024. Busca o acesso inédito. Hope Internacional: Clube de Campo Largo (2019). Foco na formação. Busca o acesso.

Clube de Campo Largo (2019). Foco na formação. Busca o acesso. City London: Novo clube de Londrina (2025), herdou estrutura do Apucarana Sports (rebaixado da Segundona 2024). Foco na base e Terceirona.

Novo clube de Londrina (2025), herdou estrutura do Apucarana Sports (rebaixado da Segundona 2024). Foco na base e Terceirona. Clube Atlético Cambé: Clube de Cambé (1989). Vice da Terceirona 2015. Teve parceria com Portuguesa. Busca retornar à Segundona.

Clube de Cambé (1989). Vice da Terceirona 2015. Teve parceria com Portuguesa. Busca retornar à Segundona. Iraty Sport Club: Centenário (1914), campeão paranaense 2002. Tradicional, busca reerguer-se na Terceirona.

Centenário (1914), campeão paranaense 2002. Tradicional, busca reerguer-se na Terceirona. Portuguesa Londrinense: Tradicional de Londrina (1950). Campeã da Segundona 2006. Foco na base e Terceirona.

Tradicional de Londrina (1950). Campeã da Segundona 2006. Foco na base e Terceirona. Sport Campo Mourão: Clube de Campo Mourão (1989). Jogou a elite em 91/92. Retornou em 2007. Busca se reerguer na Terceirona.

Clube de Campo Mourão (1989). Jogou a elite em 91/92. Retornou em 2007. Busca se reerguer na Terceirona. Grêmio de Esportes Maringá: Tradicional (1961), 3x campeão paranaense. Rebaixado da Segundona 2024. Busca recomeço.

Tradicional (1961), 3x campeão paranaense. Rebaixado da Segundona 2024. Busca recomeço. Samas Sport Club: Novo clube de São Mateus do Sul (2025). Lançado com foco na base. Pode vir do REC (Rolândia).

Novo clube de São Mateus do Sul (2025). Lançado com foco na base. Pode vir do REC (Rolândia). Prudentópolis FC: Clube de 2007 (ex-Serrano). Campeão da Terceirona 2008 e Segundona 2009. Jogou a elite. Busca retorno.

(Nota: A participação destes clubes será confirmada apenas após o arbitral)

Análise e Expectativas

A Terceira Divisão de 2025 promete ser, mais uma vez, um campeonato de histórias e contrastes. De um lado, gigantes adormecidos como Iraty e Grêmio Maringá tentando reencontrar o caminho das glórias. Do outro, projetos recentes e focados na base, como Oeste Brasil, Hope Internacional e o estreante Samas, buscando seu espaço. Clubes como CEU, Verê, Cambé e Prudentópolis trazem a experiência de quem já navegou pelas divisões de acesso e almeja retornar à Segundona.

A presença de equipes como Araucária, Portuguesa Londrinense e Sport Campo Mourão adiciona mais tempero à disputa, enquanto o City London representa uma incógnita interessante, surgindo da estrutura de um clube rebaixado da divisão superior.

O arbitral definirá os rumos, mas a certeza é de que a Terceira Divisão Paranaense continuará sendo um palco fundamental para o desenvolvimento do futebol no estado, revelando talentos e mantendo viva a chama do esporte em diversas cidades do interior.





















Referências:

Ato da Presidência Nº 24/2025 - FPF (Licença Arapongas): https://federacaopr.com.br/2025/boletins-oficiais/ato-da-presidencia/ato-da-presidencia-no-24-2025/