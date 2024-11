Arapongas e Batel empatam e decisão do acesso fica para sábado

Arapongas empata com o Batel em Guarapuava e decidirá acesso em casa, diante de sua torcida





O primeiro confronto da semifinal da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense terminou empatado em 2x2 entre Batel e Arapongas, na tarde deste sábado (02), em Guarapuava. Com esse resultado, a definição de quem conquistará o acesso à Segunda Divisão estadual ficou para o segundo jogo, que acontecerá no próximo sábado, dia 9, às 15h30, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. Jogando em casa e com o apoio de sua torcida, o Arapongas tem a vantagem de uma vitória simples para garantir o acesso. Caso a partida termine novamente empatada, a vaga será decidida nos pênaltis.





O Jogo

A partida foi marcada por emoções desde o início. Logo aos 10 minutos, o Arapongas abriu o placar com Ferreira, que recebeu um belo passe de Saci e, da entrada da área, chutou firme para fazer 1x0. O Batel, no entanto, respondeu aos 33 minutos, com Dhiordan completando de peito um cruzamento da direita para empatar. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Arapongas voltou à frente com Bryam, que dominou um cruzamento preciso de Biro-Biro e marcou o 2x1.





Segunda etapa

O segundo tempo foi mais disputado, e o Batel buscou o empate. Aos 38 minutos, Marcus Uberaba converteu um pênalti, fechando o placar em 2x2. Com isso, a decisão ficou para o Estádio Waldomiro Gelinski: Batel 2x2 Arapongas.





Confiança para a decisão em casa

Após o apito final, o diretor executivo de futebol do Arapongas, Marcos Amaral, destacou a importância do empate fora de casa e reforçou a confiança para o jogo decisivo em Arapongas. "O Batel é uma equipe forte e vem fazendo uma grande campanha. Hoje, conseguimos um resultado importante fora de casa, mas agora a decisão será em nossos domínios. Tenho certeza de que nossa torcida vai encher o Estádio dos Pássaros e estaremos preparados para buscar esse tão sonhado acesso", afirmou Amaral.





Decisão

Decisão do acesso à Segunda Divisão acontece no próximo sábado (09), às 15h30, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas.





