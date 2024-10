Definido os semifinalistas da Terceirona Paranaense 2024

Agora Arapongas, Batel, Hope Internacional e Toledo duelam pelas semifinais, dois sobem para a Segundona em 2025





Neste final de semana, estão sendo realizados os jogos de volta das quartas de final da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense 2024. Arapongas e Batel chegam com vantagens confortáveis, após vencerem Iraty e REC por 3x0 nos jogos de ida. O Hope também está em boa posição após vencer o Verê por 2x0, e o Toledo superou o Oeste Brasil por 1x0 em jogo com portões fechados. Os classificados avançam às semifinais e garantem uma vaga na segunda divisão de 2025.





Arapongas x Iraty

O Arapongas perdeu o jogo de volta para o Iraty por 2x0, no sábado, 26 de outubro de 2024. O destaque do jogo ficou marcado por um gol que o jogador Ban Ban do Iraty fez da sua intermediaria defensiva, ou seja, o chute foi bem antes da linha do meio campo, o goleiro Mateus estava adiantado tentou retornar para fazer a defesa, chegou a tocar na bola que acabou entrando. Esse gol certamente ficara marcado na historia do futebol paranaense como um dos mais belos. Apesar da derrota, o Arapongas conseguiu avançar para a próxima fase devido à vantagem obtida no jogo de ida, onde havia vencido por 3x0.





Rolândia/LGM x Batel

O jogo entre Rolândia EC e Batel, disputado neste sábado (26 de outubro), terminou com uma vitória do Batel por 3 a 0, os gols foram marcados por Mateusinho aos 7 minutos da primeira etapa, Marcos Uberaba aos 25 do segundo tempo e Guilherme Lisboa fechou o placar aos 43 minutos. A partida aconteceu em Alvorada do Sul, valendo pelas quartas de final da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. Com esse resultado, o Batel garantiu sua vaga nas semifinais do campeonato, pois já havia vencido o jogo de ida também por 3 a 0, em Guarapuava​.





Verê x Hope Internacional

O jogo entre Verê FC e Hope Internacional, realizado neste domingo, 27 de outubro de 2024, terminou empatado em 1 a 1, o Verê começou bem, Matheus Oliveira que abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo. O jogo foi marcado por uma expulsão do jogador do Hope ainda no primeiro tempo, mesmo assim o Verê não conseguiu buscar o resultado e ainda acabou levando o gol de empate aos 22 minutos da segunda etapa marcado por Thaylan. A partida foi válida pelas quartas de final da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. Com este empate, o Verê não conseguiu reverter o placar da primeira partida, quando havia perdido por 2 a 0 para o Hope Internacional. Com isso, o Hope Internacional garantiu sua vaga nas semifinais da competição.





Oeste Brasil x Toledo

O jogo entre Oeste Brasil e Toledo, pela fase de quartas de final da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense, foi realizado neste domingo, 27 de outubro de 2024, no Estádio Municipal 14 de Dezembro, em Toledo. O Toledo saiu vitorioso, vencendo o Oeste Brasil por 2 a 0, garantindo sua classificação para as semifinais da competição.

Na partida anterior, em 20 de outubro, o Toledo já havia vencido o Oeste Brasil por 1 a 0, também fora de casa, somando um placar agregado de 3 a 0 nas duas partidas. Com esse resultado, o Toledo segue forte rumo ao acesso para a Segunda Divisão do Paranaense de 2025.





Semifinais

Agora as semifinais já tem seus respectivos adversários, só falta a Federação Paranaense divulgar as datas e horários

ARAPONGAS X BATEL

TOLEDO X HOPE INTERNACIONAL