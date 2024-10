Arapongas Busca Vaga na Semifinal da Terceirona contra o Iraty

Arapongas Busca Vaga na Semifinal da Terceirona com Boa Vantagem sobre o Iraty





Com uma vitória expressiva no jogo de ida, o Arapongas se prepara para confirmar sua classificação às semifinais da terceira divisão do Campeonato Paranaense neste sábado (26), às 15h30, no Estádio dos Pássaros. No primeiro confronto das quartas de final, o alviverde venceu o Iraty por 3x0 fora de casa, abrindo uma vantagem considerável para o duelo decisivo ao lado de sua torcida.

Vantagem

Com o resultado obtido em Irati, o Arapongas pode até perder por dois gols de diferença que ainda assim garante sua vaga na próxima fase. A equipe, que foi destaque na primeira fase da competição, agora conta com o apoio de sua torcida para selar a classificação em casa. Para incentivar a presença dos torcedores, o clube promoveu uma campanha especial de ingressos, esperando casa cheia no Estádio dos Pássaros.

Foco

Se avançar às semifinais, o Arapongas enfrentará o vencedor do confronto entre Batel e REC, equipes que também lutam pelo acesso à segunda divisão do estadual. No jogo de ida entre Batel e REC, o Batel levou a melhor, vencendo por 3x0 em Guarapuava. No entanto, o foco do Arapongas segue totalmente voltado para a partida deste sábado, que pode garantir sua permanência na briga pelo acesso.

Sem desfalques

A equipe comandada pelo técnico Luiz Fernando entrará em campo com força máxima, sem desfalques por lesões ou suspensões. Com todos os jogadores à disposição, o treinador promete uma postura ofensiva, buscando manter o ritmo que levou o time à liderança da primeira fase.

Fala Amaral

O diretor executivo de futebol do clube, Marcos Amaral, se mostrou confiante em mais uma boa apresentação da equipe. "Nossa campanha até aqui tem sido impecável, fomos o melhor time da primeira fase e conseguimos uma grande vitória fora de casa contra o Iraty. Agora, é manter o foco para confirmar nossa classificação com mais uma vitória e poder comemorar com a nossa torcida", afirmou Amaral.

Determinação

Com uma defesa sólida e um ataque eficaz, o Arapongas está determinado a garantir sua vaga na semifinal e seguir firme em busca do objetivo maior: o acesso à segunda divisão do futebol paranaense.

