IRATY 0 x 3 ARAPONGAS - Veja como foi, está tudo aqui!

Arapongas goleia o Iraty por 3x0 fora de casa e convoca torcida para a decisão no Estádio dos Pássaros





O Arapongas não tomou conhecimento do Iraty e goleou o adversário por 3x0 na tarde deste domingo (20), no primeiro jogo das quartas de final da Terceirona do Campeonato Paranaense. Mesmo jogando fora de casa, o alviverde impôs o seu ritmo e chegou à goleada de forma natural. O artilheiro Firmino Coruja, o zagueiro Fernando Brito e o atacante Saci, todos de cabeça, marcaram os gols no Estádio Coronel Emílio Gomes.





Vantagem

Com o resultado de hoje, o Arapongão pode até perder o jogo da volta por 2 gols de diferença que mesmo assim garante vaga nas semifinais. A partida decisiva acontece no próximo domingo (27), às 15h30, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas. “Abrimos uma grande vantagem no jogo de ida, todos estão de parabéns por mais uma grande vitória fora de casa. Mas nada está ganho. Por isso, convocamos nossa torcida a lotar o Estádio dos Pássaros no próximo domingo para empurrar o time rumo à classificação”, convoca o diretor executivo de futebol do Arapongas, Marcos Amaral.





Gols

A vitória em Irati começou a ser desenhada logo a 9 minutos do primeiro tempo. Diogo fez ótima jogada pela esquerda e cruzou na medida para o artilheiro Firmino Coruja só cumprimentar o goleiro de cabeça: Arapongão 1x0. Foi o sétimo gol do centroavante alviverde no campeonato, artilheiro isolado da competição. Aos 38 minutos, o zagueirão Fernando Brito apareceu entre os zagueiros adversários para ampliar o marcador, de cabeça. Na segunda etapa, o atacante Saci deu números finais ao jogo, ao marcar, também de cabeça, o terceiro gol do Arapongas, após bela jogada de Bryam pela direita.





Assessoria de Imprensa da Amaral Sports

Texto e informações à imprensa: Guilherme Ochika (41) 98866.8798





Veja os gols com imagens do Youtube da FPF