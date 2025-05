Kings League Brasil: Barbão Campeão com o Fúria FC de Neymar

Kleber Barbão, de Maringá, participa da conquista da Kings League Brasil com o Fúria FC no Allianz Parque





Em uma noite histórica no Allianz Parque, em São Paulo, o Fúria FC sagrou-se campeão da primeira edição da Kings League Brasil, disputada neste domingo, 18. Com clima de decisão e mais de 40 mil pessoas no estádio, o time liderado por Neymar e Cris Guedes brilhou dentro de campo e conquistou nos shootouts por 2 a 1 após empate em 5 a 5 no tempo normal.





Fora de quadra, o trabalho da comissão técnica também foi importante para título e o fisioterapeuta Kléber Barbão esteve presente em alguns jogos da equipe, além de realizar uma assessoria durante toda a competição e a reabilitação de alguns atletas para que estivessem aptos para os jogos.





Reconhecido internacionalmente no meio esportivo, Barbão é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal desde 2013 e já atendeu grandes nomes do esporte, como Falcão, Fernandinho, Danilo Avelar, Leonardo Moura, Dagoberto e Boschilia.





Após a conquista, Barbão celebrou a experiência e destacou o crescimento do novo formato esportivo. “É um esporte novo, que está crescendo muito não só no Brasil, com a primeira Kings League, mas no mundo todo. Já tinha tido a oportunidade de participar no mundial do México, ano passado, e esse ano agora aqui em nosso país. Agradeço a confiança dos diretores e presidentes do Fúria e com certeza levo esse título para Maringá!”, afirmou.





Com uma trajetória sólida e respeitada, Kleber Barbão é também CEO da Clinisport Prime, um complexo de treinamento, reabilitação física e educação continuada voltado para profissionais da área da saúde. A Clinisport tem sede em Maringá (PR), cidade natal do fisioterapeuta, e uma unidade internacional em Barcelona, na Espanha.





A Kings League Brasil, versão nacional do torneio criado por Gerard Piqué na Espanha, une futebol com entretenimento, reunindo ex-jogadores, influenciadores e personalidades em partidas de alto nível e dinâmicas inovadoras. A final no Allianz Parque foi acompanhada por milhares de torcedores e transmitida para todo o mundo, consolidando o sucesso do projeto em solo brasileiro.





A conquista do Fúria FC é também um marco para a carreira de Kleber Barbão, que segue elevando o nome de Maringá no cenário esportivo internacional. Sua atuação na competição reforça a importância do trabalho transdisciplinar no esporte moderno, unindo performance, saúde e inovação.





Por assessoria de imprensa.