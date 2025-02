Meninos do Ingá se reapresentam em busca do sonho.

Meninos do Ingá se reapresentam para a temporada de 2025









A segunda-feira, 03, foi marcada pelo início dos trabalhos das categorias de base do Maringá Futebol Clube no ano de 2025. Os atletas remanescentes e outros em período de avaliação, se reapresentaram no CT do clube para um contato inicial com todos os departamentos que hoje estruturam os departamentos da base.





Apresentação

O sub-17 se apresentou no período da manhã e o sub-15 na parte da tarde. Houve uma palestra, onde foram apresentados pela comissão técnica os objetivos para a temporada, regras de convivência no alojamento, alimentação e acompanhamento escolar.





As categorias agora se preparam visando o Campeonato Paranaense, com a previsão de inicio no primeiro semestre, mas que ainda aguarda um posicionamento oficial da Federação Paranaense sobre a confirmação da data. O gerente da base, Rafael Reis, comentou sobre a expectativa dos trabalhos para essa temporada.





Rafael Reis

“Estamos animados e com bastante foco para conquistarmos todos os objetivos da temporada, visando aumentar o rendimento dos atletas, com toda estrutura e processo organizacional que estamos propiciando a eles, não só dentro de campo mas fora dele também, com acompanhamento nutricional, escolar e psicológico que faz toda a diferença para o desempenho, tudo isso é um diferencial que eles têm aqui no Maringá FC”, comentou o Gerente.





Além das categorias de iniciação: Sub-9 (Futsal), Sub-11 (Campo e Futsal) Sub-13 (Campo), o clube também vai trabalhar com as categorias sub-15 e sub-17.





Confira os membros da comissão:





Gerente:Rafael Reis





Treinadores:Bruno Luís (Sub-15) e André Bernal (Sub-17)





Fisioterapeuta:Yuri Silva





Preparadores Físicos:Otávio Artur e Juninho





Analistas de desempenho:Pedro Henrique e Daniel Ronha





Roupeiro:Matheo Matsui





Treinador de goleiros:André Luiz





Auxiliar de treinador de goleiros:Talles Vinícius





Psicólogo:Neto Fogaça





Assistente Social:Rogério Ferreira





Assessor de Comunicação:Giovanni Meireles





Desejamos sorte aos Meninos do Ingá para temporada 2025!









