São Joseense x Cianorte: Saiba todo sobre o confronto

ARBITRAGEM:

Árbitro: José Mendonça da Silva Jr.

Assistente 1: Lucas Henrique Gowatiski

Assistente 2: Alisson Alceu Bernardi Lovato

Quarto Árbitro: Bruno William Rodrigues Vieira

Delegado: Mateus de Faria Blaszczak

Inspetor: Sandra Maria Dawies

RAPIDINHAS DO LEÃO:

- O Cianorte FC SAF está em sua 20ª participação no Campeonato Paranaense Séria A.

- A sua melhor campanha na competição foi no ano de 2004, sendo terceiro colocado.

- Até o momento foram apresentados 15 reforços.

- O Leão do Vale se reapresentou no dia 15/10/2024, e deu inicio aos trabalhos de pré-temporada visando o Campeonato Estadual desta edição.

- No torneio de verão o Cianorte realizou 3 partidas, vencendo duas delas e sofrendo uma derrota.

Cianorte FC 2x0 FC Cascavel

Cianorte FC 2x1 Londrina EC

Maringá FC 2x0 Cianorte FC

- O Cianorte estreou no Paranaense 2025, vencendo em casa, o FC Cascavel, pelo placar de 2 x 1, com gols de Vini e Beléa.

- Os jogadores Gabriel Ramos, Danrley e Gabriel Souza levaram cartão amarelo neste jogo de estreia.

- No Segundo Jogo, o Leão do Vale venceu fora de casa, o Maringá FC, por 1 x 0, com gol de Gabriel Ramos.

- Neste jogo, o Cianorte foi amarelado com Wesley, Tiepo, Euller e Leo Azevedo. O Treinador Jerson Testoni foi expulso. Em seu lugar, nesta 3ª Rodada, o time será comandado pelo Auxiliar Cirilo.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Cianorte x São Joseense

- Confronto de número 4 entre as equipes.

- Em todas as competições foram disputados 3 jogos, com 3 vitórias do Cianorte, sendo 1 vitória no Albino Turbay e 2 fora de casa.

HISTÓRIA DO CLUBE

A cidade de Cianorte chegou a ter outras tentativas antes do atual clube, fundado em 2002. Nas décadas de 60 e 70, houve o C.A.F.E e nos anos 80 até 2001, houve o Cianorte Esporte Clube.

Em 2002, surge o Cianorte Futebol Clube e logo em sua primeira participação na 1ª Divisão Estadual, em 2004, o clube faz uma excelente campanha, terminando em 3º lugar, atrás apenas de Coritiba e Athletico Paranaense. Como prêmio, o time garante vaga na Copa do Brasil 2005, onde aconteceu a histórica vitória contra o Corinthians/SP, por 3 x 0, jogando em Maringá. Vitória que se tornou histórica devido a ser o Corinthians e também relacionada ao contexto do time paulista montar um elenco estrelado naquele ano.

Em 2011, o Leão do Vale participar pela primeira vez da Série D do Brasileirão, onde chega até as Oitavas de Final, sendo eliminado pelo Oeste/SP. Em 2012, nova eliminação, porém, numa campanha em que chegou até as Quartas de Final, ficando a um jogo do acesso a Série C, onde foi eliminado pelo Mogi-Mirim.

A equipe voltaria a disputar a Série D em 2018 e repete a participação por 2019, 2021 e 2022.

Dentro do âmbito estadual, a equipe sagrou-se Campeã Paranaense do Interior em 2011, destacando uma excelente campanha e com Giancarlo, brilhando com 12 gols.

Entre 2014 e 2016, a equipe disputa a 2ª Divisão Estadual quando em 2016, o Leão conquista o acesso invicto e nunca mais caiu de divisão estadual.

No presente ano de 2024, o Cianorte se torna SAF, com a aquisição de um grupo sul-coreano por 70% do clube. Gustavo Carmo se torna Presidente e Bruno Martins chega como CEO da holding coreana. O Cianorte entra na Série D 2024 com o foco no acesso a Série C 2025 e segue contando com o apoio do torcedor nessa jornada.

PROJETO SAF

O Cianorte Futebol Clube, denominado oficialmente agora como Leão do Vale – Cianorte Futebol Clube SAF ou Cianorte FC SAF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.248.529/0001-30, sediada na Rua 19 de Dezembro, 59, neste ano passa a ser representado pelo Presidente Gustavo Carmo e pelo grupo de investidores da SAF, representada pelo CEO Bruno Martins.

Os objetivos para os próximos anos, assim como explanado na Entrevista Coletiva de Fevereiro, é de investimento na estruturação dos departamentos do clube, do Centro de Treinamento e de buscar o acesso e consolidação ao nível nacional.

Através da SAF, iremos ter um Cianorte ainda maior e forte, capaz de conquistar títulos e prestígio a nível estadual, nacional e internacional.

MASCOTE

Já conhecido por Leão do Vale, desde a década de 70, o Cianorte Futebol Clube promoveu em 2002, o nascimento de seu mascote oficial, o Leôncio. Leão este que, além de controlar o Twitter do clube, ainda está em todos os jogos em casa, animando a torcida no Albino Turbay.

ESTÁDIO

Nome: Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay

Apelido: Albinão

Gramado: Grama Esmeralda (105 x 68)

Capacidade: 2.500

Homenagem: Albino Turbay foi pioneiro na cidade de Cianorte, além de contador, comerciante, político, Professor de Educação Física, entre outras funções, foi um grande incentivador do esporte na cidade. Turbay faleceu nos anos 80.

COMISSÃO TÉCNICA

Treinador: Jerson Testoni

Auxiliar Técnico 1: Jefferson Cirilo

Auxiliar Técnico 2: Irineu

Analista de Desempenho: Pedro Godoy

Fisiologista: Renan Vendrame

Preparador Físico: Jackson Schwemberg

Auxiliar de Preparação Física: Gabriel Baruffi

Preparador de Goleiros: Vanderlei

Médico: André Fernandes

Nutricionista: Thiago Ramos

Fisioterapeuta: Nilson Tunes e Willian Ricardo

Auxiliar de Fisioterapia: Rian

Massagista: Rogério

Mordomo: Newton Barbosa

Gerente de Futebol: Reginaldo Fino





ASSESSORIA DE IMPRENSA

Assessor de Imprensa: André Thiago Flohr

Contato: (47) 99964-9747

Assessor de Imprensa: Guilherme Sant Ana Parro

Contato: (44) 99166-6664