King Game Maringá: A Revolução do Futebol 7 veio para ficar

Futebol, Videogame e Emoção: Bem-vindo ao King Game Maringá!





O King Game Maringá, evento inovador que mistura futebol de 7 com elementos de videogame e entretenimento, promete agitar o cenário esportivo da região. Inspirado na Kings League, campeonato espanhol criado pelo ex-jogador de futebol Gerard Piqué, o torneio traz um formato de jogo dinâmico e regras diferenciadas, buscando atrair tanto os amantes do esporte quanto o público em geral.





Formato Inovador:

O King Game Maringá apresenta um formato de jogo que se distancia do tradicional futebol de 7, incorporando elementos que o tornam mais emocionante e imprevisível. A partida inicia com um duelo de 1x1, com a entrada gradual de jogadores a cada minuto até a formação completa das equipes. O "Dado da Sorte", lançado aos 18 minutos de cada tempo, define o número de jogadores que permanecerão em campo até o final da etapa, adicionando um elemento de aleatoriedade e estratégia.

As "Cartas Secretas", utilizadas no segundo tempo, conferem poderes especiais às equipes, como pênalti, shout out (uma espécie de cobrança de falta), expulsão de jogador adversário, gol valendo 2, carta jogador estrela (gol do jogador vale 2) ou carta coringa (roubar uma carta do adversário ou usar qualquer um dos outros poderes), proporcionando reviravoltas inesperadas e momentos de grande emoção.

Em caso de empate, o jogo segue para o "Gol de Ouro" e, persistindo a igualdade, a disputa se decide em 5 cobranças de shout out. Se alguém estiver na frente do placar, o gol passa a valer 2.





Local e Participantes:

O evento será realizado na Arena LXL Show de Bola, em Maringá, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Seis equipes disputarão o título:

Imediato

Atlético Copacabana

Floresta

Hope

Galo

Dona Eva





Organização e Expectativas:

O King Game Maringá é organizado pela Futebol 7 Maringá, afiliada da Futebol 7 Brasil, e conta com o apoio de diversos patrocinadores. A expectativa é que o evento atraia um grande público e se consolide como um sucesso, impulsionando o desenvolvimento do futebol de 7 na região.





Impacto no Cenário Esportivo:

O King Game Maringá representa um marco no cenário esportivo da cidade, trazendo um novo conceito de competição que mistura esporte e entretenimento. A proposta inovadora do evento tem o potencial de atrair um público diversificado e consolidar o futebol de 7 como uma modalidade crescente na região.





Conclusão:

O King Game Maringápromete ser um evento inesquecível, com um formato de jogo emocionante e regras inovadoras. A competição tem o potencial de revolucionar o futebol de 7 na região e atrair um público fiel, ávido por novas experiências esportivas.