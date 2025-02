Liga de Maringá: Regionais de Base Iniciam no Dia 22 de Fevereiro

Regionais de Base Iniciam no Dia 22 de Fevereiro com Jogos Imperdíveis

No último encontro arbitral promovido pela Liga de Maringá, as equipes de futebol de base da cidade e região se reuniram para discutir os detalhes dos campeonatos regionais que terão início no próximo dia 22 de fevereiro. O evento, que marcou o último encontro entre a diretoria da Liga e os representantes das equipes, abordou importantes ajustes e melhorias nas competições, visando proporcionar uma experiência ainda mais qualificada para os jovens atletas.





Categorias e Competição

O campeonato será disputado em quatro categorias de futebol de campo, com grandes expectativas em torno das disputas. Os times irão disputar:

Copa Cidade Canção Teens (Sub 13/15 e 17)

(Sub 13/15 e 17) Copa da Liga (Sub 15)

(Sub 15)



A rodada de abertura acontecerá no fim de semana, nos dias 22 e 23 de fevereiro (sábado e domingo). A competição promete movimentar o cenário do futebol de base, trazendo à tona o talento e o potencial das futuras estrelas do esporte.





Fórmula de Disputa

A competição será disputada em quatro fases, com um formato que garante muita emoção e decisões equilibradas. Confira como será:

Fase de Grupos: Os times irão competir na fase inicial, com os dois primeiros colocados (1º e 2º lugar) avançando diretamente para as semifinais. Quartas de Final: As equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição irão disputar as quartas de final, com confrontos definidos da seguinte maneira: 3º x 6º e 4º x 5º. Semifinais: Os vencedores das quartas de final se enfrentam nas semifinais. O confronto será definido entre as equipes da seguinte forma: o vencedor de 3º x 6º enfrentará o 1º colocado ou o vencedor de 4º x 5º enfrentará o 2º colocado. Final: As duas equipes vencedoras das semifinais disputarão o título da competição, em um jogo único e decisivo.



Jogo Único nas Fases Eliminatórias

Vale ressaltar que nas fases eliminatórias, todos os confrontos serão realizados em jogo único, o que garante mais emoção e imprevisibilidade nas decisões.

Com um regulamento dinâmico e jogos de alto nível, os regionais de base prometem agitar o futebol de Maringá e região. Fique de olho nas partidas e acompanhe as novas promessas do futebol nacional.









VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!