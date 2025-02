Circuito Brasileiro de Badminton acontece em Maringá

Maringá recebe mais de 450 atletas durante 1ª etapa do Circuito Nacional de Badminton









Competição começa nesta quarta-feira, 19, e reúne representantes de 15 estados





Com apoio da Prefeitura, Maringá vai sediar nesta quarta-feira, 19, a primeira das quatro etapas do Circuito Nacional de Badminton 2025. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e será realizada no Ginásio Chico Neto. Os jogos começam às 8h e a entrada é gratuita.





Atletas

Nesta etapa do circuito nacional, o Paraná lidera o número de participantes com 131 atletas (confira abaixo a lista com as associações participantes e a quantidade de atletas por estado). Do total de atletas participantes, 279 são da categoria masculina e 176 do feminino. A competição contará com a inclusão de medalhistas de campeonatos nacionais da última etapa do nacional em 2024, como Arthur Pommerening e Jéssica Alves.





Sistema

A etapa do circuito nacional será disputada em sistema A e B nas categorias Principal, Sub-19 e Sub-17, além do Sub-23, Sub-15, Sub-13, o torneio ocorrerá entre os dias 19 e 23. A programação completa dos jogos será divulgada no site da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e pode sofrer alterações.





Secretário Paulo Biazon

"É um orgulho ter a nossa cidade como a escolhida para sediar esta etapa nacional. Vamos receber atletas de vários estados brasileiros, o que movimenta nosso município e nossos setores de economia local",afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Paulo Biazon. Ele reforçou o compromisso da gestão atual em investir nas modalidades esportivas e lembrou que Maringá sediou recentemente a 1ª Etapa do Circuito Estadual de Badminton do Paraná em 2023. O evento estadual, realizado pela Federação Paranaense de Badminton, ocorreu nos dias 14 e 15 de outubro no Ginásio de Esportes Valdir Pinheiro.

Patrocínio oficial do evento: Itaipu Binacional e Clínica de fisioterapia André Higarashi





Confira a lista dos times que participam do Circuito Nacional de Badminton 2025:

Federação Amazonense de Badminton - AM: 13 atletas

Federação de Badminton de Brasília - DF: 2 atletas

Federação de Badminton do Estado de Goiás - GO: 3 atletas

Federação Desportiva de Badminton de Minas Gerais - MG: 22 atletas

Federação de Badminton de Rondônia - MT: 16 atletas

Federação Sul-Mato-Grossense de Badminton - MS: 9 atletas

Federação de Badminton do Estado do Paraná - PR: 131 atletas

Federação de Badminton Piauiense - PI: 18 atletas

Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro - RJ: 8 atletas

Federação Gaúcha de Badminton - RS: 37 atletas

Federação Catarinense de Badminton - SC: 44 atletas

Federação de Badminton do Estado de São Paulo - SP: 131 atletas

Federação Sergipana de Badminton - SE: 6 atletas





Horário de atendimento:das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

Prefeitura de Maringá

Avenida XV de Novembro, 701 - CEP: 87013-230 - Centro, Maringá

Telefone: (44) 3293-8354









VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!