Audiência Pública projeta uma nova era no Esporte de Maringá

Audiência Pública do Esporte: Um Marco para o Futuro do Esporte em Maringá!





No último dia 10 de fevereiro, Maringá vivenciou um momento histórico para o desenvolvimento esportivo da cidade. O Plenário da Câmara Municipal foi palco da Audiência Pública do Esporte, um evento de grande relevância que reuniu autoridades, profissionais do setor e a comunidade para discutir a criação da Política Municipal do Esporte.





Autoridades

O encontro contou com a presença do Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Paulo Biazon, de Alexandre Nascimento, representando a Paraná Esporte, além de vereadores e diversos entusiastas do esporte. A participação ativa da sociedade civil demonstrou o compromisso e a paixão dos maringaenses pelo desenvolvimento esportivo da cidade.









Capitação de recursos

Na ocasião, foi apresentado um projeto de recursos repassado pelo governo federal ao estado, que, por sua vez, o destina aos municípios. No entanto, para ter acesso à verba, o município deve atender a diversos critérios exigidos, garantindo assim o cumprimento das condições necessárias para o recebimento.









Diálogo

A Audiência Pública foi um importante espaço de diálogo, onde foram discutidos projetos, investimentos e iniciativas para fortalecer a prática esportiva em Maringá. O esporte é um fator essencial para a qualidade de vida, a inclusão social e a formação de novos talentos, e a elaboração de uma política pública eficiente depende do engajamento de todos.





Agradecimento

Agradecemos a presença e contribuição de cada participante que ajudou a tornar esse momento tão significativo. Juntos, seguimos trabalhando para fortalecer o esporte em nossa cidade, garantindo mais oportunidades para atletas, clubes e toda a comunidade.





Seguimos firmes na construção de um futuro esportivo ainda mais promissor para Maringá!





Por assessoria Secretaria de Esporte e Lazer





VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!