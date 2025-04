Bruno Henrique do Flamengo é indiciado por fraude esportiva e apostas

A Polícia Federal (PF) indiciou o atacante Bruno Henrique, jogador do Flamengo, e mais dez pessoas por envolvimento em um esquema de fraude esportiva. A investigação revelou mensagens comprometedoras encontradas no celular do irmão do jogador, que indicam sua ligação direta com atividades ilegais relacionadas a apostas esportivas.





Bruno Henrique foi formalmente indiciado pelos crimes deestelionatoefraude esportiva. De acordo com a PF, a apuração teve como base a análise de3.989 conversas no WhatsAppatribuídas ao atleta. Apesar de muitas mensagens estarem apagadas ou vazias — fato que levanta suspeitas sobre uma possível tentativa de ocultação de provas —, os investigadores conseguiram reunir evidências a partir do aparelho celular de seu irmão.