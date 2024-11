Santos é campeão da Série B 2024 e retorna à elite em 2025

Santos conquista a Série B e retorna à elite do futebol brasileiro





O Santos é o grande campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A confirmação veio de forma inusitada neste sábado (16), sem que o Peixe precisasse entrar em campo. O empate entre Novorizontino e Paysandu, na 37ª rodada, garantiu ao Alvinegro Praiano o título com uma rodada de antecedência, consolidando uma campanha impecável que coloca o clube de volta à elite do futebol nacional.





Antes do início da rodada, o Santos já estava em posição confortável, liderando a tabela com 68 pontos, cinco a mais que os vice-líderes Mirassol e Novorizontino. Com o empate entre as equipes, tornou-se matematicamente impossível que o Peixe fosse ultrapassado na liderança, coroando a temporada de reestruturação do clube com o troféu.





A campanha do Santos na Série B foi consistente, com 20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas em 36 jogos. Sob o comando técnico de um elenco equilibrado, o time conseguiu alinhar disciplina tática e qualidade ofensiva para superar adversários desafiadores ao longo do campeonato. A sólida defesa e a eficiência no ataque foram fatores cruciais para o sucesso do Peixe, que dominou a competição desde as primeiras rodadas.





A conquista é um marco importante para o Santos, que iniciou o ano de 2024 buscando se reerguer após o rebaixamento na temporada anterior. A liderança na Série B e o acesso à Série A representam o retorno do clube ao lugar de destaque no futebol brasileiro, onde está sua história e tradição.





Agora, a equipe já volta suas atenções para 2025, com planos de reforçar o elenco e se preparar para desafios ainda maiores. Para a apaixonada torcida santista, o título da Série B não é apenas um troféu, mas a garantia de dias melhores e a reafirmação de que o Santos continua sendo uma potência no futebol nacional.





