Vitor Roque: O Retorno ao Brasil Envolve Milhões de Reais

Vitor Roque: O Retorno ao Brasil e os Milhões para Athletico-PR e América-MG





Após uma passagem discreta pelo Barcelona, o atacante Vitor Roque está de volta ao futebol brasileiro. O Palmeiras confirmou a contratação do jovem craque, pagando 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 152,3 milhões na cotação atual) ao clube catalão. Porém, a transação não beneficia apenas o Palmeiras, mas também duas equipes brasileiras que acompanham o desenvolvimento de Vitor desde o início de sua carreira.





Athletico-PR: A Maior Parte do Lucro





O maior beneficiado com a venda de Vitor Roque ao Palmeiras é o Athletico-PR. O clube paranaense, que detinha 20% dos direitos econômicos do jogador, garante cerca de R$ 30 milhões com a negociação. Esse valor representa uma parte significativa do montante que o Palmeiras desembolsou ao Barcelona, e faz com que o Athletico-PR siga colhendo os frutos dessa transação histórica, que permanece uma das maiores já realizadas no futebol brasileiro.





Vale lembrar que, em 2023, o clube paranaense foi o responsável pela negociação inicial do atacante com o Barcelona, com o valor total da transação girando em torno de R$ 213 milhões. Além dos R$ 30 milhões agora recebidos, o Athletico-PR poderia ter lucrado ainda mais, caso Vitor Roque tivesse alcançado metas de desempenho como a marcação de gols, conquistas de títulos ou até mesmo a conquista da Bola de Ouro, conforme estipulado no contrato com o Barça.





América-MG: A Participação do Clube Formador





Embora o Athletico-PR tenha a maior fatia dessa negociação, o América-MG, clube formador de Vitor Roque, também volta a faturar com a transação. O Coelho tem direito a 0,5% do valor da negociação, o que corresponde a cerca de R$ 761 mil. Esse valor pode parecer menor em comparação com o que o Athletico-PR recebeu, mas é um reconhecimento importante pelo trabalho desenvolvido nas categorias de base e pelo papel fundamental na formação de Vitor.





A Passagem no Barcelona e o Futuro de Vitor Roque





Embora a negociação tenha sido bem-sucedida para os clubes brasileiros, a passagem de Vitor Roque pelo Barcelona ficou abaixo das expectativas. Em sua primeira temporada no clube espanhol, o atacante disputou apenas 16 jogos e marcou apenas dois gols. Isso fez com que o jogador fosse pouco aproveitado pelo técnico Xavi Hernández, e, após a troca de comando no time catalão, com a chegada de Hansi Flick, Vitor ainda não se tornou a primeira opção para o ataque.





Com isso, o jovem atacante decidiu sair do Barcelona e acertou seu empréstimo ao Real Betis, onde disputou 33 jogos e marcou 7 gols. Agora, com sua volta ao futebol brasileiro, Vitor Roque tem a chance de se destacar novamente e alcançar o potencial que muitos acreditam que ele possui.





Conclusão





O retorno de Vitor Roque ao Brasil representa mais uma grande transação no futebol brasileiro, gerando não só impactos financeiros para os clubes envolvidos, mas também reafirmando o valor das negociações internacionais no cenário do futebol. O Athletico-PR, em especial, segue colhendo os frutos dessa venda histórica, enquanto o América-MG também garante sua parte, reforçando a importância da formação de talentos em nosso futebol.





A expectativa agora é que Vitor Roque possa mostrar seu verdadeiro potencial no Palmeiras, podendo até mesmo reconquistar seu espaço no cenário internacional em um futuro próximo. Com um futuro promissor, o “Tigrinho” promete seguir agitando o mercado da bola e as finanças dos clubes brasileiros.









Por Nicolas Momesso Repórter