Dia decisivo para o Paraná Clube junto aos credores do clube

O Paraná Clube está passando por um momento decisivo em sua história, com a continuidade da Assembleia de Credores marcada para o dia 30 de outubro de 2024. O clube, que enfrenta uma recuperação judicial há algum tempo, busca soluções para suas dívidas, que ultrapassam R$ 130 milhões. O futuro da instituição está ligado à Sociedade Anônima do Futebol (SAF), aprovada na última reunião dos credores como uma Unidade Produtiva Isolada (UPI), o que permite a venda de parte do clube com o objetivo de sanear as dívidas e garantir sua sobrevivência.

Assembleia suspensa

Na última assembleia, realizada em setembro, foi suspensa por 60 dias a deliberação sobre a venda da SAF, com o objetivo de ajustar melhor as propostas e discutir os rumos da recuperação judicial. A diretoria do clube, liderada pelo presidente em exercício Aílton Barboza de Souza, fez um apelo aos credores para que confiem no plano apresentado. A proposta envolve a venda da SAF e a utilização desses recursos para quitar as dívidas, além de garantir a sustentabilidade do Paraná Clube a longo prazo.

Credores descontentes

Durante a reunião anterior, os credores expressaram descontentamento, especialmente devido à incerteza sobre o futuro do clube e a falta de garantias claras sobre o pagamento das dívidas. No entanto, a aprovação da SAF como UPI foi um passo importante para abrir as portas para investidores interessados em adquirir parte do clube.

Expectativa para 2025

A expectativa da diretoria é que o Paraná Clube possa disputar o Campeonato Paranaense de 2025 já sob o regime de SAF, o que pode proporcionar um alívio financeiro e permitir que o clube se reestruture. A continuidade da assembleia nesta segunda-feira será crucial para definir os próximos passos, com a possibilidade de homologação judicial das propostas e o início de um novo capítulo para o Tricolor.





