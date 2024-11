Marcelo deixa o Fluminense após treta com Mano Menezes

Após desentendimento entre o jogador e o técnico Mano Menezes no jogo contra o Grêmio, os dois lados entendem que esse é o melhor caminho.

Marcelo e o Fluminense chegaram a um acordo para rescindir o contrato do lateral-esquerdo, encerrando assim sua segunda passagem pelo clube. O veterano jogador, de 36 anos, havia retornado ao Fluminense em 2023 com grande expectativa após uma longa carreira de sucesso no Real Madrid, onde conquistou diversos títulos importantes. No entanto, lesões recorrentes e dificuldades físicas marcaram sua trajetória recente no clube carioca.





A decisão de encerrar o vínculo em comum acordo foi tomada devido à falta de condições de Marcelo em manter a performance que o consagrou como um dos melhores laterais do mundo. Durante a temporada de 2024, o jogador foi limitado por problemas físicos e participou de poucos jogos completos. Seu último desempenho de destaque ocorreu na Libertadores de 2023, quando o Fluminense se sagrou campeão, mas desde então, o jogador teve dificuldades para se manter competitivo.





Treta com Mano: Detalhes da polêmica

Segundo apuração do jornalista @caioblois, do trivela, ao ser chamado para entrar aos 44 minutos do 2° tempo, Marcelo pediu para Mano "não falar mais com ele" e "não encostar" para "fazer média com a torcida". O treinador se enfureceu e respondeu que o jogador não ia mais entrar.

Lateral-esquerdo, por sua vez, nega que essa tenha sido a conversa.

Antes mesmo da discussão, houve um pequeno desentendimento. Inicialmente, Marcelo não havia reclamado em palavras, mas fez cara de poucos amigos ao ser chamado para entrar em campo nos últimos minutos da partida.

Marcelo expressou anteriormente seu desejo de encerrar a carreira no clube que o revelou, mas, diante das circunstâncias, o desligamento foi visto como a melhor solução para ambas as partes. Não está claro se o jogador planeja continuar sua carreira em outro clube ou se considerará a aposentadoria nos próximos meses.





