GRÊMIO DE ESPORTES MARINGA SE MANIFESTA APÓS REPORTAGEM NA GLOBO

NOTA DE REPÚDIO E PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA

O Grêmio de Esportes Maringá (GEM), instituição tradicional do futebol paranaense, vem a público manifestar seu veemente repúdio à reportagem exibida em rede nacional pela TV Globo , através do programa Esporte Espetacular, na edição de 1º de junho de 2025. De maneira equivocada e irresponsável, afirmou que o clube teria sido extinto e que não mais representaria a cidade de Maringá.

Tais informações são falsas e prejudiciais à nossa instituição, que segue em plena atividade, com registros regulares junto às entidades desportivas competentes. O GEM mantém equipes de base nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 e disputará a Terceira Divisão do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional na atual temporada.

A veiculação de tais inverdades desinforma o público, compromete a imagem do clube e de sua imensa e fiel torcida, além de desrespeitar a história do único clube de futebol de Maringá tricampeão estadual (1963, 1964 e 1977) e legítimo representante da cidade.

O Grêmio de Esportes Maringá possui um projeto estruturado e de alto nível, com foco na reconstrução e retomada de suas glórias. Esse planejamento, conduzido com seriedade e dedicação por atletas, gestores e torcedores, foi apresentado publicamente em conferência de imprensa realizada na cidade de Maringá em 14 de fevereiro de 2025 e amplamente divulgada por vários canais de comunicação.

Diante da ofensa à sua imagem institucional e ao direito fundamental à informação correta, o Grêmio de Esportes Maringá requer formalmente o direito de resposta, nos termos do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal e da Lei nº 13.188/2015 (Lei do Direito de Resposta), para que seja feita a devida retratação no mesmo veículo, com igual destaque, frequência e dimensão, de forma a reparar os prejuízos causados à sua reputação.

Por fim, reitera-se o compromisso do clube com a verdade, com a transparência e com o futebol paranaense, e a confiança de que a Justiça e a imprensa responsável prevalecerão.





Maringá – PR, 2 de junho de 2025

Grêmio de Esportes Maringá

Nota da Rede Social do Clube