GREMIO DE ESPORTES MARINGA APRESENTA GESTORES E PLANEJAMENTO

Grêmio de Esportes Maringá Apresenta Plano de Retorno às Grandes Competições





Na última sexta-feira (14), o Grêmio de Esportes Maringá deu um passo importante para resgatar sua tradição no futebol paranaense e nacional. Em uma entrevista coletiva realizada no Sicredi Dexis, o gestor do clube, Paulo Roberto, juntamente com outros membros do conselho, como André Souza (ex-Botafogo-RJ), detalharam o projeto para o futuro do Galo Guerreiro.





Gestão nova

Paulo Roberto da Silva, natural de Curitiba, possui mais de 50 anos de experiência no futebol. Em 2023, liderou o Andraus ao acesso à Primeira Divisão do Campeonato Paranaense. Em julho de 2024, assumiu a gestão do Grêmio de Esportes Maringá, com a missão de resgatar a tradição do clube. André Souza com ampla experiência no futebol, atuou como dirigente do Botafogo de Futebol e Regatas RJ por mais de 10 anos, inclusive participou do resgate do clube até a transformação em SAF ( Sociedade Anônima do Futebol ), que inclusive é um objetivo da gestão para o GEM.





Presença da torcida

O evento contou com a presença da torcida organizadaGALO TERROR, além de diversos veículos de imprensa, proporcionando um ambiente esclarecedor sobre os próximos passos do clube. O principal foco inicial será o fortalecimento das categorias de base, que já estão em atividade no distrito de Floriano, para participação no Campeonato Paranaense sub-15 e sub-17, em 2025. Os novos dirigentes já estruturaram uma parceria com o INSTITUTO ALEX SANTOS (IAS) , Douglas Matos esteve presente representando o IAS, essa parceria na minha opinião traz credibilidade para diretoria, que por sua vez é pouco conhecida na região de Maringá









Montagem de um Time Competitivo para a Terceira Divisão

Além da base, a diretoria tem planos ambiciosos para a equipe principal. O diretor Paulo Roberto garantiu que o clube formará um time competitivo para a disputa da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense, com o objetivo claro de conquistar o acesso.





Técnico

Um dos nomes cogitados para comandar a equipe é Ageu Gonçalves, atual técnico do São Joseense. Segundo Paulo Roberto, as conversas com o treinador já estão em andamento. Caso se concretize, a chegada de Ageu pode representar um reforço estratégico para as pretensões do Grêmio Maringá.





Resgate da Tradição e Apoio da Torcida

O Grêmio de Esportes Maringá é um clube de tradição no Paraná, e a nova gestão tem como meta devolver a equipe ao cenário esportivo de destaque. O apoio da torcida e o comprometimento da diretoria podem ser fatores decisivos nesse processo de reconstrução.





Expectativa

Fica agora a expectativa para os próximos passos do Galo Guerreiro e a esperança de que o clube retorne às grandes competições do futebol brasileiro.





Veja a entrevista AQUI

