GRÊMIO DE ESPORTES MARINGÁ: Em busca da reestruturação!

Grêmio de Esportes Maringá: Novo Gestor e Projeto para Revitalização





O tradicional Grêmio de Esportes Maringá está iniciando uma nova fase sob a liderança de Paulo Roberto. Ele, juntamente com André Sousa, esteve em Maringá na última semana para estabelecer contatos com autoridades e possíveis patrocinadores, visando alavancar o clube.





André Sousa, especialista em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e ex-presidente do conselho do Botafogo até 31 de dezembro, está assumindo o desafio de ajudar a recolocar o Grêmio de Esportes Maringá no cenário do futebol paranaense.





Projeto SAF e Parcerias





O projeto SAF é o pilar central dessa transformação, apoiado por importantes parceiros. Paulo Roberto e André Sousa foram recebidos por Valter, representante do Sicredi Dexis. "O Sicredi abriu suas portas para colaborar com o Grêmio", destacou Paulo Roberto. Essa parceria será fundamental para a implementação da reestruturação do clube.





Apoio da Administração Pública





O presidente Paulo Roberto também se reuniu com o prefeito Silvio Barros para apresentar o projeto do "Galo Guerreiro". Durante o encontro, o prefeito foi presenteado com uma camisa oficial do Grêmio de Esportes Maringá, buscando o vínculo entre o clube e o poder público.





Planejamento para 2025





Categorias de base:





Sub-15 e Sub-17: início em março.





Sub-20: início em abril.





Equipe profissional:a campanha na terceira divisão paranaense está prevista para começar em agosto.





Com um planejamento estratégico sólido e parcerias comprometidas, o Grêmio de Esportes Maringá busca retomar seu protagonismo no futebol estadual.





Opinião:

O Grêmio de Esportes Maringá é o um time tradicionalismo no futebol paranaense, clube esse que foi muito mau tratado por grupos anteriores, ainda que tivessem boa intenção, não conseguiram colocar o GEM de volta ao lugar merecido. A falta de investimento e o baixo profissionalismo, levaram o clube ao noticiário com situação constrangedoras, vindo a refletir dentro de campo com derrotas e declarações vexatórias de jogadores. Não cabe mais amadorismo em um clube tão histórico. Que essa nova gestão posso sim, com muito pés no chão, fazer um trabalho sem pressa e com muito profissionalismo, para devolver o Galo Guerreiro ao seu devido lugar!





