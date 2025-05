Grêmio Maringá: História, Retomada e Projeto Sub-20

Grêmio Maringá: A Ressurreição do Galo - História e Novo Projeto





O futebol paranaense guarda em sua memória as glórias de um gigante adormecido: o Grêmio de Esportes Maringá. Fundado em 1961, o clube, carinhosamente apelidado de Galo, viveu décadas de protagonismo, conquistando títulos estaduais e até mesmo um troféu nacional, marcando seu nome na história do esporte bretão no estado. No entanto, como em muitas trajetórias no futebol, o caminho foi marcado por altos e baixos, incluindo períodos de inatividade e dificuldades financeiras. Agora, em 2025, um novo capítulo começa a ser escrito. Sob a batuta de um novo grupo gestor e com um projeto focado na base, o Grêmio Maringá busca resgatar seu passado glorioso e trilhar um caminho de volta aos holofotes. Um marco simbólico dessa retomada acontece neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com um amistoso festivo da equipe Sub-20 na cidade de Tarumã, um prenúncio das ambições que movem o clube rumo à Terceira Divisão Paranaense de 2025.





Uma História de Glórias: O Galo Canta Alto no Paraná

A trajetória do Grêmio de Esportes Maringá começou oficialmente em 7 de julho de 1961. Fruto da união de desportistas locais que sonhavam em colocar a "Cidade Canção" no mapa do futebol profissional, o clube alvinegro não demorou a mostrar a que veio. Logo em seu segundo ano de existência, em 1962, estreou no Campeonato Paranaense e, rapidamente, impôs respeito. A década de 60 foi particularmente dourada para o Galo. O time conquistou o bicampeonato estadual em 1963 e 1964, façanhas que ecoaram por todo o Paraná e estabeleceram o Grêmio como uma força dominante no futebol regional. O sucesso não se limitou às fronteiras estaduais. Em 1969, o clube alcançou o ápice de sua história ao vencer o Torneio dos Campeões da CBD, uma competição nacional de grande prestígio na época, considerada por muitos um precursor da atual Copa do Brasil. Essa conquista, inclusive, rendeu ao Grêmio uma vaga teórica para a Copa Libertadores da América de 1970, embora a participação não tenha se concretizado por uma decisão da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) de não enviar representantes brasileiros naquele ano. A força do time se refletia também fora de campo, com a construção do Estádio Willie Davids em 1971, um palco à altura das ambições do clube, que se tornou a casa do Galo e testemunha de grandes jogos. A década de 70 ainda reservaria mais um momento de glória: o tricampeonato paranaense, conquistado em 1977, reafirmando a tradição e a força do Grêmio Maringá no cenário estadual.





Altos e Baixos: Desafios e o Silêncio Temporário do Galo

Após o tricampeonato de 1977, o Grêmio Maringá ainda viveu momentos de destaque, como o vice-campeonato paranaense em 1981, demonstrando que a chama competitiva permanecia acesa. O clube também marcou presença na elite do futebol nacional, acumulando seis participações na Série A do Campeonato Brasileiro ao longo de sua história, um feito notável para um time do interior. No entanto, as décadas seguintes trouxeram desafios crescentes. As campanhas tornaram-se mais irregulares, e o clube começou a enfrentar dificuldades para manter o mesmo nível de competitividade dos anos dourados. O ponto de inflexão ocorreu em 1998, quando, diante de um cenário financeiro e administrativo complexo, o Grêmio de Esportes Maringá pediu licenciamento junto à Federação Paranaense de Futebol (FPF), entrando em um longo período de inatividade.

O Galo, que tantas alegrias dera à sua torcida, silenciou nos gramados profissionais. Nos anos seguintes, surgiram tentativas de reerguer o nome histórico. Foi criado o Grêmio Maringá S/S Ltda, que utilizava escudo e hino similares, buscando capitalizar a rica história do clube original. Contudo, essa nova entidade não conseguiu replicar as glórias do passado e enfrentou seus próprios percalços, culminando em sua desfiliação pela FPF em 2020 por não disputar competições profissionais naquele ano. Para a torcida apaixonada, parecia um golpe duro, mas a história do verdadeiro Grêmio de Esportes Maringá ainda reservava um novo capítulo.





A Retomada e o Novo Capítulo: O Galo Volta a Cantar

O amor pelo Grêmio de Esportes Maringá, no entanto, nunca se apagou. Em 2022, um movimento liderado pelo Instituto dos Torcedores do Grêmio Esportivo Maringá (ITGEM) reacendeu a esperança. Assumindo a responsabilidade de resgatar o clube original, o ITGEM quitou dívidas pendentes e, após 24 longos anos de inatividade nos gramados profissionais, conseguiu a refiliação do Grêmio de Esportes Maringá junto à FPF. O retorno foi triunfal: no mesmo ano, o Galo disputou e conquistou o título da Terceira Divisão Paranaense, garantindo o acesso. A temporada de 2023 na Segunda Divisão foi de aprendizado e luta, com o clube conseguindo se manter na divisão.

Contudo, 2024 trouxe um revés doloroso: uma campanha sem vitórias culminou no rebaixamento para a Terceira Divisão de 2025. Longe de significar o fim, esse momento marcou o início de uma nova fase. Surge em cena o "Grupo Nova Geração", liderado pelo gestor Paulo Roberto da Silva, conhecido por seu trabalho anterior no Andraus Brasil. Com a filosofia de "Não é um Grêmio novo, é um novo Grêmio", a nova gestão assume o desafio de reestruturar o clube, honrando seu passado glorioso, mas com um olhar firme para o futuro e um planejamento sólido para recolocar o Galo em seu devido lugar.





Projeto 2025: Sementes no Presente, Olhando o Futuro

A reestruturação do Grêmio Maringá sob a nova gestão começa pela base. O foco inicial está na categoria Sub-20, considerada fundamental para revelar talentos e construir um futuro sólido para o clube. A equipe vem se preparando intensamente para a disputa do Campeonato Paranaense Sub-20, buscando não apenas competir, mas também formar atletas que possam, em breve, integrar o elenco profissional. Como parte dessa preparação e também para marcar simbolicamente o início dos trabalhos públicos desta nova fase, o Grêmio Maringá Sub-20 realiza um amistoso festivo neste dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador. O palco é a cidade de Tarumã, no interior de São Paulo, onde o Galinho enfrenta um selecionado local. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Municipal “Cassidio Pinto”.

Mais do que o resultado, o jogo representa a oportunidade de apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido, celebrar a retomada do clube e engajar a comunidade. Este amistoso é o pontapé inicial de um projeto maior: preparar o Grêmio de Esportes Maringá para retornar às competições profissionais com força total, visando a disputa da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense em 2025.





A Esperança Alvinegra Renasce

A história do Grêmio de Esportes Maringá é um testemunho da paixão pelo futebol e da resiliência de sua comunidade. Das glórias que o colocaram no panteão dos grandes do Paraná ao período de silêncio que testou a fé de seus torcedores, o Galo carrega uma herança rica e significativa. A atual retomada, impulsionada pelo Grupo Nova Geração e focada em um trabalho estruturado a partir da base, representa mais do que apenas o retorno de um clube; é o renascimento da esperança alvinegra.

O amistoso em Tarumã é um passo inicial, mas simbólico, de uma jornada que se projeta longa, com o objetivo claro de recolocar o Grêmio Maringá no caminho das vitórias e das conquistas. O desafio é grande, mas a vontade de trabalhar e o apoio da torcida são combustíveis essenciais para que o Galo volte a cantar alto nos estádios paranaenses e, quem sabe, do Brasil. A Cidade Canção volta a sonhar com os dias de glória do seu Grêmio.





Por Vini Mendes