Maringá FC x Ituano: Quem é o Adversário Paulista do Dogão?

Conheça o Ituano: Próximo Adversário do Maringá FC na Série C

O Maringá FC se prepara para enfrentar o Ituano neste domingo, 1º de junho, no Estádio Willie Davids, em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C . A partida marca um duelo direto por posições na tabela, já que o Dogão ocupa a 5ª colocação com 12 pontos, enquanto o Ituano aparece logo atrás, na 6ª posição, com 11 pontos.

Conheça o Adversário

Fundado em 1947, o Ituano Futebol Clube, carinhosamente chamado de Galo de Itu, é uma tradicional equipe do interior paulista que vem se destacando nas competições nacionais nos últimos anos. O clube manda seus jogos no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e tem como cores principais o vermelho e o preto.

Campanha na Série C 2025

O Ituano vem realizando uma campanha sólida na Série C deste ano. Após sete rodadas disputadas, a equipe paulista soma 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e duas derrotas. O desempenho coloca o time na 6ª posição, dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição.

No resumo da temporada 2025, o Ituano apresenta números consistentes. Considerando todas as competições, o clube disputou 26 jogos, com 10 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, marcando 34 gols e sofrendo 29. Na Série C, especificamente, são 7 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Reforços para a Série C

Para a disputa da Série C, o Ituano apostou em reforços vindos de equipes que se destacaram na Série A2 do Campeonato Paulista. O clube contratou jogadores do Capivariano (campeão) e do Primavera (vice-campeão), fortalecendo seu elenco com atletas que conhecem bem o futebol paulista.

Entre as principais contratações estão o lateral-esquerdo Thiaguinho e o centroavante Léo Passos, ambos vindos do Primavera. Do Capivariano, chegaram os meias Bruno Silva e Thiago Moraes, além do artilheiro Vinicius Popó, que foi o destaque da Série A2 do Paulistão.

Vinicius Popó: O Destaque do Ituano

O principal nome do Ituano para esta temporada é o atacante Vinicius Popó, de 24 anos. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, o centroavante foi o artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista deste ano, marcando 10 gols em 20 jogos pelo Capivariano.

Popó possui números impressionantes em sua carreira. Apenas pelo Capivariano, foram 32 gols em 52 partidas disputadas. Além disso, o atacante já defendeu clubes como Sport, Goiás, Fortaleza e Operário-PR, acumulando experiência em diferentes divisões do futebol brasileiro.

Com seu faro de gol e capacidade de definição, Vinicius Popó representa a principal ameaça ofensiva que o Maringá FC terá que neutralizar no confronto deste domingo. O atacante chega motivado para sua primeira temporada com a camisa do Ituano e promete dar trabalho à defesa maringaense.

Outros Destaques

Além de Popó, o Ituano conta com outros jogadores experientes que podem fazer a diferença. O volante Bruno Silva, de 36 anos, traz experiência ao meio-campo, tendo passagens por clubes como São Paulo, Vasco e Guarani. Já o lateral-esquerdo Tiaguinho, de 23 anos, que passou pelas categorias de base do Santos, é uma opção ofensiva pelo lado esquerdo.

O centroavante Léo Passos, de 26 anos, revelado no Palmeiras, é outra opção ofensiva para o técnico do Ituano. Com passagens por América-MG, Náutico e Santo André, o atacante disputou 30 jogos pelo Primavera na última temporada, marcando três gols e dando uma assistência.

O Que Esperar do Confronto

O duelo entre Maringá FC e Ituano promete ser equilibrado, considerando a proximidade das equipes na tabela de classificação. O Dogão terá a vantagem de jogar em casa, no Willie Davids, mas enfrentará um adversário experiente e que vem em ascensão na competição.

Para o torcedor maringaense que comparecer ao estádio, será importante ficar atento ao poder ofensivo do Ituano, especialmente nas jogadas que envolvem o artilheiro Vinicius Popó. Por outro lado, o Maringá FC pode explorar o fator casa e a força de sua torcida para buscar os três pontos e se distanciar do adversário na tabela.

Ingressos

Os ingressos custam a partir de R$ 10 no setor Curva da Prudente, R$ 20 no setor Descoberta e R$ 30 no setor Coberta. Todos os valores são referentes à meia-entrada ou ingresso solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães ou gatos. As entradas podem ser adquiridas pelo aplicativo oficial do Maringá FC, no site ingressonacional.com.br , ou presencialmente na MFC Store, localizada no Mercadão de Maringá. Os demais pontos de venda físicos estão disponíveis no site oficial do clube.

Jorge Castilho Internado

Após o empate em 1 a 1 fora de casa diante do Anápolis, o elenco se reapresenta na tarde desta terça-feira para iniciar a preparação para o confronto. O técnico Jorge Castilho, que foi internado no último sábado em Goiânia com um quadro de pneumonia, recebeu alta na manhã de segunda-feira, 26, e retornou com a delegação para Maringá. Ao chegar, foi reavaliado no Hospital da Unimed Maringá e voltou a ser internado para observação. Nesta terça, ele realiza novos exames para que a equipe médica defina a possibilidade de seguir o tratamento em casa. Por assessoria de imprensa.