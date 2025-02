Cianorte vence, se classifica e rebaixa o Paraná Clube.

Cianorte vence o Paraná Clube e segue firme no Campeonato Paranaense





Na noite desta quarta-feira (12), o Cianorte recebeu o Paraná Clube no Estádio Albino Turbay e conquistou uma importante vitória pelo Campeonato Paranaense. Em uma partida equilibrada, a equipe da casa soube aproveitar suas oportunidades e venceu pelo placar de 2 a 0.





O Jogo

O jogo começou com o Paraná Clube controlando a posse de bola e buscando espaços na defesa adversária. Apesar da pressão inicial, a primeira finalização efetiva da equipe visitante não levou perigo, sendo defendida com segurança pelo goleiro Eugênio.

O Cianorte respondeu pelas laterais, explorando a velocidade de Clinton. Aos 16 minutos, Beléa encontrou o atacante livre na área pela direita, mas a finalização saiu sem direção, desperdiçando uma boa chance de abrir o placar.

A equipe da casa manteve a pressão e, aos 26 minutos, conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. Wesley subiu bem para aproveitar um cruzamento preciso e cabeceou firme para balançar as redes, colocando o Leão do Vale em vantagem.





Tentativa de reação

O Paraná Clube tentou reagir ainda no primeiro tempo e teve uma boa oportunidade aos 40 minutos. Salles cobrou falta da entrada da área, mas a bola subiu demais e passou por cima do travessão, sem levar perigo ao goleiro Eugênio.

Com isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do Cianorte por 1 a 0. O resultado reflete a postura ofensiva do time da casa, que soube ser eficiente nas finalizações e segurou bem as investidas do Paraná Clube.





Segundo tempo

No segundo tempo, o Paraná voltou a fazer o goleiro Eugênio realizar duas grandes defesas. Com 13 minutos, Beléa imprimiu grande jogada e parou na defesa visitante. Mikael, em dois lances, fez o goleiro do Paraná trabalhar e, após um escanteio, ele mesmo, num rebote, fez o segundo gol, ampliando o placar do jogo.

O Cianorte ainda teve tentativas com Rian, mas o placar se manteve em 2 x 0.

Com essa vitória, o Leão do Vale está garantido no Mata-Mata do Campeonato Paranaense 2025!





Paraná Clube Rebaixado

Já o Parana Clube, está rebaixado para segunda divisão do Campeonato Paranaense. O tradicional time da capital, recém promovido para primeira divisão, tinha uma expectativa enorme para que fizesse um bom campeonato, principalmente sua enorme torcida, que fez sua parte apoiando o time incondicionalmente.









Dados da Partida





1ª Fase – 10ª Rodada





Cianorte 2x0 Paraná Clube

12/02/2025 – 20h

Estádio Municipal Albino Turbay, Cianorte





Gols:

1x0 – Wesley (24' 1T) | Assistência: Vinni

2x0 – Mikael (35' 2T) | Assistência: Nicolas





Ficha Técnica





Cianorte:

1-Eugênio Neto; 2-Gabriel Souza, 3-Wesley, 4-Anderson Salles e 6-Nicolas; 5-Danrley (15-Breno), 8-Prado (20-Pedro Ivo) e 10-Beléa (19-Bruno Negueba); 7-Rian, 11-Clinton (21-Maranhão) e 9-Vinni (18-Mikael).

Técnico: Jerson Testoni.





Paraná Clube:

23-Thiago Santos; 14-Diego Ivo, 27-Luiz Gustavo, 30-Felix Jorge e 6-Kevin (11-Rikelmi); 28-Geilson (33-Carlos Dias), 8-Julio Rusch (20-Danilo Nazaré), 7-Diego Tavares, 18-Léo César (9-Leandro Pereira) e 37-Léo Silva; 39-Joesley (32-Erik Bessa).

Técnico: Tcheco.





Público e Renda:

882 pagantes / 974 total

R$ 19.680,00





Arbitragem:

Árbitro: Robson Babinski

Assistentes: Rafael Trombeta e Geovany José Roncaratte





Cartões Amarelos:

Cianorte: 6-Nicolas, 20-Pedro Ivo, 15-Breno





Paraná Clube: 18-Léo César, 30-Felix Jorge





Cartões Vermelhos: Nenhum













Próximas Partidas





Campeonato Paranaense – Primeira Divisão 2025 (1ª Fase – 11ª Rodada)





Azuriz x Cianorte

15/02/2025 – 16h

Estádio Municipal Os Pioneiros, Pato Branco





Paraná Clube x Coritiba ?

15/02/2025 – 16h

Estádio Durival Britto e Silva (Vila Capanema) Curitiba