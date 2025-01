Grêmio de Esportes Maringá realiza Peneira para categoria de base.

LB Sports e Grêmio Maringá Fecham Parceria para o Campeonato Paranaense Sub-15, Sub-17 e Sub-20





A LB Sports tem o prazer de anunciar sua parceria com o Grêmio Maringá para a disputa do Campeonato Paranaense nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Essa colaboração faz parte de um projeto ousado de reestruturação do clube, que busca reconquistar seu lugar entre as principais forças do futebol paranaense.





Vagas Abertas para Avaliação de Atletas

Estamos com inscrições abertas para avaliações de atletas de todo o Paraná e também de outros estados do Brasil. Se você sonha em se destacar no cenário esportivo, essa é sua chance de mostrar seu talento e integrar uma equipe focada em desenvolvimento e excelência.





Oportunidade Única para Atletas Federados

Se você já atuou em clubes de menor expressão ou até mesmo em grandes equipes, temos uma novidade imperdível! A LB Sports, em parceria com o Grêmio Maringá, está selecionando os melhores perfis para a disputa do Campeonato Paranaense Sub-20. Os atletas aprovados terão direito a uma bolsa esportiva patrocinada pelo clube e pela LB Sports.

Profissional

Além disso, os destaques do Sub-20 poderão ter a oportunidade de integrar o elenco profissional do Grêmio Maringá no segundo semestre, dando continuidade à sua trajetória no futebol.





Inscreva-se Agora

Não perca essa chance de alavancar sua carreira no futebol! Entre em contato pelo WhatsApp (41) 98474-8057 para mais informações e para agendar sua avaliação presencial.





Marque aquele amigo ou atleta que tem talento nos comentários e compartilhe essa oportunidade. O futuro do futebol pode começar aqui!





