Jorge Castilho e o Inédito Acesso do Maringá FC à Série C do Brasileirão

JORGE CASTILHO: A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO TREINADOR QUE LEVA O MARINGÁ FC À SÉRIE C DO BRASILEIRO PELA PRIMEIRA VEZ





Técnico estreia neste domingo, 13, diante do Guarani, em Campinas, marcando mais um capítulo de sua trajetória à frente do clube





Neste domingo, 13 de abril, às 16h00, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Maringá Futebol Clube estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Mais do que um jogo inédito na história do clube, a partida marca um feito histórico também para o treinador Jorge Castilho, será a primeira vez que o Maringá e um time da cidade disputarão a terceira divisão nacional nesse formato atual.





Trajetória

A trajetória de Jorge Castilho no Maringá FC começou em 2020, como auxiliar técnico. Ainda durante a competição daquele ano, assumiu a equipe principal e conquistou o acesso à elite do Campeonato Paranaense – seu primeiro grande feito à frente do Dogão. Já em 2021, novamente iniciou como auxiliar, mas foi efetivado na quarta rodada do Estadual, quando o time ocupava a zona de rebaixamento. Castilho reverteu a situação e classificou a equipe para as quartas de final.





2022

A consagração viria em 2022. No comando desde o início da temporada, levou o Maringá ao vice-campeonato estadual, sendo superado pelo Coritiba em um Couto Pereira lotado, mas aplaudido pela torcida adversária pela grande campanha. O vice devolveu ao clube um calendário cheio após quatro anos com participações apenas no Paranaense.





2023

Em 2023, o Maringá voltou a mostrar força, chegou às semifinais do Paranaense e fez história na Copa do Brasil, eliminando Sampaio Corrêa e Marcílio Dias. No jogo de ida da terceira fase, venceu o Flamengo por 2 a 0, em Maringá. Na volta, sofreu uma goleada após perder seis titulares ao fim da janela de transferências entre as partidas.





2024

No ano seguinte, 2024, Castilho escreveu mais um capítulo importante. Tornou-se o técnico com mais jogos à frente do clube, foi novamente vice-campeão estadual e liderou a equipe na melhor campanha da história do Maringá na Série D do Brasileiro. O time garantiu o acesso à Série C ao chegar até a semifinal, sendo eliminado nos pênaltis pelo Anápolis.





2025

Já em 2025, além de estrear na Série C com o clube, Jorge Castilho consolidou seu nome entre os técnicos mais longevos do Brasil. Com sequência ininterrupta no comando do Maringá desde 2021, é o segundo técnico mais longevo do país, atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras. Se considerado o curto período em que comandou o Ipatinga em 2021, enquanto o Maringá estava sem calendário, Castilho ainda figura como o terceiro, com Vojvoda, do Fortaleza, a sua frente. Na equipe mineira, também fez história ao conquistar o acesso à elite do Campeonato Mineiro.





Desafio

Agora, Castilho inicia mais uma jornada. “Sou muito grato ao Maringá, à diretoria, à torcida e principalmente à minha família, que sempre esteve comigo desde o início. Essa caminhada é fruto de dedicação, estudos e trabalho sério no dia a dia. A equipe está preparada, sabemos que é uma competição nova e desafiadora, mas vamos em busca dos nossos objetivos, sempre respeitando os adversários e buscando a parte de cima da tabela”, afirmou o treinador.





Estreia

A estreia na Série C marca o início de um novo desafio para Jorge Castilho e para o Maringá FC, que juntos seguem fazendo história no futebol brasileiro.





Por assessoria de imprensa.

Fotos: Divulgação Maringá FC