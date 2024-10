Torneio Paraná de Verão 2024: A Preparação para Temporada 2025

Preparação dos times paranaenses para temporada 2025





O Torneio Paraná de Verão 2024 será a terceira edição de um evento que já se consolidou como uma importante preparação para o Campeonato Paranaense. Organizado por quatro clubes do estado, o torneio reúne as equipes do Maringá FC, Londrina Esporte Clube, FC Cascavel e Cianorte FC. O principal objetivo da competição é proporcionar aos times um ambiente competitivo que simule as condições reais de jogo, permitindo aos técnicos testar formações táticas, dar minutagem aos atletas e aperfeiçoar aspectos técnicos, físicos e mentais para a temporada seguinte.





Londrina é a Novidade

A edição de 2024 contará com um formato semelhante ao das edições anteriores: as quatro equipes se enfrentam em turno único, e as duas com melhor desempenho avançam para a final, enquanto as outras duas disputam o terceiro lugar. A abertura do torneio está marcada para o dia 14 de dezembro de 2024, com o confronto entre Cianorte e FC Cascavel, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte. No dia seguinte, o Londrina enfrenta o atual campeão Maringá FC, em local ainda a ser definido. As partidas finais, incluindo a disputa pelo título e pelo terceiro lugar, ocorrerão no dia 8 de janeiro de 2025.





Oportunidade

A competição é uma excelente oportunidade para os clubes realizarem ajustes em seus elencos e estratégias. Técnicos como Jerson Testoni, do Cianorte, destacam a importância do torneio em oferecer um nível de competitividade superior ao de amistosos ou jogos-treino, permitindo uma preparação mais fiel às exigências do Campeonato Paranaense. O Maringá FC, atual campeão, também enxerga no Torneio Paraná de Verão uma forma de fortalecer seu elenco, dando mais ritmo de jogo aos atletas e testando diferentes formações táticas.





Papel social

Além do impacto técnico para os clubes, o torneio também desempenha um papel social. A entrada para os jogos será gratuita, sendo solicitada apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade das cidades-sede dos jogos. Essa abordagem reforça a conexão dos clubes com suas comunidades, incentivando a solidariedade durante o período de festas de fim de ano.





Solidariedade

Portanto, o Torneio Paraná de Verão não é apenas uma preparação essencial para a temporada de 2025, mas também um evento que promove o esporte e a solidariedade no Paraná, aproximando ainda mais as equipes de suas torcidas.





