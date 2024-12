Botafogo é eliminado pelo Pachuca no Mundial de Clubes 2024

Pachuca faz 3 x 0 no Botafogo e elimina o Brasileiro no Intercontinental





Em um confronto pelas quartas de final da Copa Intercontinental da FIFA 2024, equivalente ao Mundial de Clubes, o Botafogo foi superado pelo Pachuca do México por 3 a 0, nesta quarta-feira (11), em Doha, no Catar. O resultado marcou o fim da participação do clube carioca no torneio, encerrando as esperanças de um encontro histórico contra o Real Madrid na final.





Erros determinantes

O Botafogo chegou ao Mundial como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em uma temporada memorável para o clube. No entanto, a partida contra o Pachuca mostrou um time desgastado, incapaz de superar os erros defensivos e as chances perdidas. O clube mexicano abriu o placar ainda no primeiro tempo e aproveitou falhas individuais para ampliar a vantagem na etapa final. Gols de Rondón e Deossa selaram o resultado, garantindo ao Pachuca a vaga na semifinal contra o Al Ahly, do Egito.





Reflexão

A derrota traz reflexões sobre a intensidade da temporada botafoguense. Após conquistas históricas, o time comandado pelo técnico Artur Jorge não conseguiu manter o ritmo em um cenário internacional. O Pachuca, por sua vez, mostrou organização tática e aproveitou bem as oportunidades para sair vitorioso.





Novo Formato

A Copa Intercontinental deste ano teve um novo formato, reunindo os campeões de torneios continentais como a UEFA Champions League, a Conmebol Libertadores e a Liga dos Campeões da Concacaf. Além do Pachuca e do Botafogo, clubes como o Real Madrid e o Al Ahly também disputam o título.





Foco no Planejamento 2025

Apesar da eliminação precoce, a temporada de 2024 continua a ser uma das mais brilhantes da história do Botafogo. O foco agora se volta para o planejamento de 2025, onde o clube buscará consolidar sua posição entre as potências do futebol sul-americano e mundial.





