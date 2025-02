Jogo do Cianorte Futebol Clube, camisa do Cianorte FC

O Cianorte Futebol Clube SAF informa:





Em todas as partidas do Leão do Vale, em casa, não será permitido o uso de camisas de clubes nacionais, internacionais e seleções.





O escudo e as cores do clube: Azul, Vermelho e Branco, são símbolos que representam a nossa cidade e que através do esporte estão sendo levados para todos os cantos do país e exterior.





Esta regra/norma, é adotada por diversos clubes do nosso estado e país.





Em nossa casa, queremos ver as nossas cores prevalecerem, queremos ver você torcedor vestindo não só o clube mas carregando no peito a nossa cidade, bem como priorizar a segurança e o conforto de quem frequenta o estádio Albino Turbay.





Temos orgulho de ser daqui, de Cianorte. Somos “Um time feito de paixão”.





Agradecemos a compreensão e colaboração de todos neste ato.









Por Assessoria de Imprensa Cianorte.





VIVA O JOGO! CELEBRE CADA MOMENTO!