Cianorte Recebe Monte Azul Pelo Brasileirão da Série D

Cianorte FC mira vitória crucial contra o Monte Azul e anuncia mudanças no acesso à imprensa

O próximo desafio do Cianorte FC na Série D do Campeonato Brasileiro promete ser decisivo. Neste sábado, às 15h, no Estádio Albino Turbay, o Leão do Vale enfrenta a equipe do Atlético Monte Azul em busca da retomada no torneio. Com o apoio da torcida sendo considerado fundamental, o clube reforça: só a vitória interessa.

Ingressos à venda e expectativa de casa cheia

Os ingressos antecipados para a partida já estão disponíveis a partir das 12h desta sexta-feira, tanto no aplicativo oficial quanto na Loja do Leão. A diretoria espera um bom público no Albinão, confiante de que o fator casa pode ser determinante na luta pelos três pontos. A campanha do clube convoca os torcedores para fazerem a diferença:"Vamos juntos pela retomada!".

Mudanças importantes no atendimento à imprensa

Além do foco dentro de campo, o Cianorte FC SAF também comunicou mudanças importantes no protocolo de atendimento à imprensa a partir desta partida. O clube, que tem se destacado por oferecer estrutura diferenciada aos profissionais de comunicação – incluindo água e lanche – esclareceu quenovas medidas serão adotadas para garantir a continuidade dessa cortesia com responsabilidade.

Desde o início da Série D 2024, jornalistas e demais profissionais da imprensa, incluindo os visitantes, têm recebido um kit com água e lanche para cada jogo no Estádio Albino Turbay. No entanto, segundo a nota divulgada pela Comunicação do clube, foram registradas situações em quepessoas sem vínculo com veículos de comunicação utilizaram os tickets de forma indevida, especialmente no Bar do Leão.

Nova medida: kit será entregue direto nas cabines

Para evitar o uso indevido dos tickets e assegurar o bom andamento do serviço, o Cianorte FC SAF decidiu que,a partir do jogo contra o Monte Azul, as águas serão entregues diretamente nas cabines de imprensa. A entrega de tickets será suspensa, e os lanches também não poderão ser repassados a torcedores. A equipe de segurança do estádio estará atenta para coibir qualquer irregularidade.

A medida visa manter o padrão de excelência no atendimento aos profissionais da mídia, algo que tem sido reconhecido por jornalistas do Paraná e de outros estados. Em nota, o responsável pela Comunicação do clube afirmou:

"Diferente de muitos clubes, o Cianorte se preocupa em oferecer estrutura mínima para quem trabalha na cobertura esportiva. Essa atenção gera respeito e credibilidade, algo que tem sido valorizado por grandes nomes da imprensa."

Um compromisso com o respeito e a ética

Com experiência em três estados brasileiros, o responsável pela área de Comunicação do Leão do Vale reforçou que a hospitalidade com a imprensa é um princípio que carrega consigo em todos os projetos. A expectativa é que, com a colaboração de todos, o bom relacionamento com a mídia continue sendo um diferencial positivo do clube.

Kichutadasegue acompanhando de perto os bastidores e os desafios dos clubes paranaenses na Série D e nas divisões de acesso. Neste sábado, estaremos atentos ao confronto direto no Albinão, que pode marcar uma virada no rumo do Cianorte FC na competição.