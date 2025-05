Cianorte x Inter de Limeira empatam no Albino Turbay

Cianorte - Pr 0 x 0 Internacional de Limeira - Sp

O Jogo

Cianorte e Inter de Limeira se enfrentaram, na tarde deste sábado (17), pela 5° Rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no estádio Albino Turbay, no interior do Paraná.

O jogo iniciou com o time da casa, o Cianorte, tomando as principais ações ofensivas principalmente com jogadas de bola alçadas na área para o centroavante Nathan.

A pressão paranaense durou até os 20 minutos da primeira etapa, quando a Inter de Limeira também resolveu atacar, e em chute forte, o atacante Antônio Gabriel balançou as traves.

Segundo Tempo

No segundo tempo a partida se equilibrou de vez. Duas bolas na trave quase abriram o placar para o Cianorte com Danilo. A Inter também teve duas boas chegadas com Antônio Gabriel mais uma vez, mas nenhuma das equipes conseguiu sair do zero.

Com o empate, o Cianorte chega a 9 pontos e mantém a liderança.

Já o time da Inter de Limeira chegou a 8 pontos, em segundo lugar, porém podendo ser ultrapassado pelo Itabirito-MG ainda neste final de semana.

E AGORA?

Na próxima rodada, o Leão do Vale vai até Minas Gerais para enfrentar o Uberlândia. O jogo acontece no dia 24/05, as 17h no Estádio Parque do Sabiá.

O Internacional de Limeira enfrenta em casa o Itabirito-MG, no Estádio Levy Sobrinho, em Limeira, as 16h.