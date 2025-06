CIANORTE 2 X 3 GOIATUBA: Cianorte perde e demite o técnico

Cianorte - PR 2 x 3 Goiatuba - GO





Pela 7 Rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Cianorte enfrentou no ultimo sábado o Goiatuba, e saiu derrotado por 3x2, e agora em 4 lugar. Além da derrota, o Leão do Vale anunciou a demissão do Técnico Renato Peixe e agora espera anunciar o novo comandante antes da proxima partida, onde busca a recuperação na proxima rodada em Goiás.



O Jogo

O primeiro tempo começou com o Goiatuba tomando conta do jogo. e ja aos 3 minutos abriu o placar com Alex Henrique. 4 minutos depois o zagueiro do Cianorte fez pênalti, e mais uma vez Alex balançou a rede na cobrança fazendo 2x0.

O Cianorte parecia perdido em campo, sem padrão tatico e apostando muito nas bolas longas, mas aos 44 minutos, Wagner Manaus cobrou uma bela falta e descontou o placar para o time paranaense.

Segundo Tempo



Mesmo com a esperança renovada pelo gol no final da primeira etapa, o Cianorte voltou mal mais uma vez para o segundo tempo. Com o Goiatuba fazendo um bom jogo, e com algumas boas defesas de seu goleiro, Julio Vitor ampliou para os goianos aos 38 da segunda etapa.

Logo em seguida, Barack Nimaga diminuiu para o Cianorte aos 42 minutos. Mas ja nao foi suficiente para a equipe ter reaçao.

E AGORA?



Com a derrota, o Cianorte caiu para a 4 posição com 10 pontos, e o Goiatuba se firma na segunda colocação com 11.

As duas equipes voltam a se enfrentar, agora no Estado de Goiás, no próximo sabado (7) as 15h30.