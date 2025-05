Cascavel 3 x 1 Operário-MS: Serpente em ascenção na Serie D

Cascavel - Pr 3 x 1 Operário - MS



Cascavel e Operario-MS se enfrentaram, na tarde deste sábado (24), pela 6° Rodada do Campeonato Brasileiro Série D, no estádio Jacy Scanagatta, no oeste do Paraná.

O Jogo

A partida começou com o Cascavel, time comandado pelo técnico Tcheco, indo pra cima e levando mais perigo ao gol do time sul-matogrossense. Com um meio de campo bem postado e marcação forte, a Serpente do Oeste dominava o jogo em todo o campo, até que aos 16 minutos, o atacante Michel tirou o zagueiro pra dançar, e na saida do goleiro mandou a bola pro fundo das redes, fazendo 1x0.

Tudo se encaminhava para um jogo facil, porem 3 minutos depois e um escanteio bem cobrado, Vinicius Silva empatou para o Operário com um belo chute no angulo.

A partir de entao, o Operário equilibrou o jogo, e as duas equipes mantiveram o placar.

Segundo Tempo

Com o início do segundo tempo, tudo indicava um jogo ainda mais equilibrado, porem o atacante Josiel, em uma jogada muito parecida com o gol do Operário, aproveitou uma bola na area após um escanteio pra fazer o segundo do Cascavel aos 10 minutos.

Aos 28 minutos do segundo tempo, o autor do gol do Galo mato-grossense, Vinicius, foi expulso por uma falta sendo o ultimo homem na defesa.

Com o campo mais aberto e com bastante espaço, o Cascavel foi pra cima, e aos 38 minutos, Brenner deu fim ao placar do jogo.

Vitória importante do Cascavel que chega aos 10 pontos, ocupando agora a segunda colocação do grupo A7.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Cascavel viaja até Nova Lima em Minas Gerais para enfrentar o Itabirito, Sábado (31) as 15h30.

Já o Operário tenta se recuperar da ultima colocação, e enfrenta o lider Inter de Limeira, em casa, tambem no dia 31 ás 16h.