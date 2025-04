Coritiba e Operário: Goleiro Elias projeta reação do Fantasma

Goleiro Elias acredita em retomada no clássico contra o Coritiba





Em busca de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário Ferroviário enfrenta neste sábado (26) o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, em clássico regional válido pela quarta rodada da competição. Atualmente na 15ª colocação da tabela, o Fantasma soma apenas uma vitória, conquistada na estreia, e quer reencontrar os três pontos diante de um rival tradicional.





Goleiro Elias

Referência no elenco e destaque na campanha do título paranaense de 2025, o goleiro Elias projetou o confronto como um ponto de virada para o grupo. “Sabemos da dificuldade que é jogar este campeonato. Todo jogo é muito disputado e temos que estar atentos pois a partida pode ser decidida nos mínimos detalhes. E clássico é um jogo diferente, vamos entrar ligados para honrar essa camisa e sair em busca dos três pontos”, afirmou.





A partida também marca uma etapa importante na carreira do camisa 1. No último compromisso, contra o Avaí, Elias completou 150 jogos oficiais como profissional, reforçando sua experiência e liderança dentro do elenco alvinegro.





Com o clássico paranaense cercado de expectativa, a equipe comandada por Rafael Guanaes aposta na força do grupo e na solidez defensiva para sair de campo com um resultado positivo e se reaproximar do pelotão de cima da tabela.





Informações adicionais:

Coritiba x Operário Ferroviário

Data:Sábado, 26 de abril de 2025

Horário:16h

Local:Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Competição:Campeonato Brasileiro – Série B (5ª rodada )