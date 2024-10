Guarani desperdiça chances e Novorizontino aproveita: 2 a 0

Campeonato Brasileiro Série B: Guarani 0 x 2 Novorizontino - Análise e Crítica





O confronto entre Guarani e Novorizontino, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, terminou com um frustrante 2 a 0 para o time visitante. O Guarani, embora tenha demonstrado controle do jogo em vários momentos, foi novamente vítima de falhas defensivas que custaram caro, algo que tem se repetido ao longo da temporada.





Oportunidade Perdida

Logo aos 19 minutos, o Bugre teve uma grande oportunidade de abrir o placar. Jefferson, em boa jogada pela esquerda, cruzou com precisão para Caio Dantas, que cabeceou forte, obrigando o goleiro Jordi a fazer uma bela defesa. No rebote, Luisão ainda tentou tocar para trás, mas Jordi rapidamente encaixou a bola. Era uma chance clara desperdiçada pelo Guarani, que naquele momento parecia dominar as ações.





Primeiro gol

Apesar de estar longe de fazer uma grande partida, o Novorizontino soube aproveitar os erros do adversário. Aos 25 minutos, em uma cobrança de escanteio de Eduardo, o goleiro Pegorari tentou socar a bola, mas errou completamente, permitindo que Rafael Donato subisse livre e colocasse de cabeça no fundo das redes. A falha foi determinante para o placar: 1 a 0 para o Novorizontino.





Erros

Esses erros inexplicáveis, que tanto têm prejudicado o Bugre durante a competição, mais uma vez se mostraram fatais. Aos 42 minutos, Matheus Bueno deu belo passe para Bruno Mendes pela direita. O atacante invadiu a área e soltou uma bomba, mas Jordi, bem posicionado, fez a defesa e mandou para escanteio. Logo em seguida, aos 45 minutos, Eduardo cobrou mais um escanteio e, em uma sequência de lances infelizes, Geovane cabeceou, a bola desviou nas costas de Salustiano e entrou no canto esquerdo de Pegorari. O gol contra consolidava o 2 a 0 para o Novorizontino antes do intervalo.





Ineficiente

Apesar de um primeiro tempo com boas chances criadas, o Guarani se mostrou absolutamente ineficiente na defesa, cometendo erros cruciais que custaram o jogo. No intervalo, o técnico Allan Aal tentou mexer no time, substituindo Yan Henrique por João Victor, buscando uma postura mais ofensiva. O Bugre voltou pressionando, tentando diminuir o placar para reagir na partida.





Guarani insistente no ataque

Aos 14 minutos, Allan fez mais uma alteração: tirou Gabriel Bispo e colocou Pierre. Aos 19, Matheus Bueno arriscou de longe, mas Airton, substituindo Jordi no gol, fez a defesa com o peito, mandando a bola para escanteio. No entanto, apesar da insistência ofensiva e das diversas finalizações — quase o dobro em relação ao Novorizontino —, o Guarani não conseguia traduzir suas oportunidades em gols.





Mudança e esforço

As mudanças seguiram ao longo da segunda etapa, mas a história do jogo já parecia escrita. Aos 39 minutos, Bruno Mendes deu lugar a Lohan, enquanto aos 35 minutos saíram Heitor e Jefferson para as entradas de Emerson Barbosa e Reinaldo, com João Victor sendo deslocado para a lateral direita. Mesmo com o esforço, o Guarani acumulou sua 19ª derrota na competição.





Eficiência do Grêmio Novorizontino

O Novorizontino, por sua vez, foi eficiente. Aproveitou as falhas defensivas do Bugre, marcou os gols necessários e soube administrar a vantagem até o apito final, conquistando mais uma vitória importante na luta pela parte de cima da tabela.









O Guarani, por outro lado, continua afundado em uma série de erros que o aproxima da serie C, esta ultima colocação do campeonato e tem entorno de 98% de possibilidade de rebaixamento, sem conseguir transformar um desempenho razoável em resultados efetivos. Mais uma vez, a equipe mostra que, apesar de criar chances, sua falta de competência defensiva e falhas cruciais são determinantes para a sua queda na competição.

Guarani 98,12% Brusque 94,58% Ituano 82,28% CRB 58,12% Ponte Preta 28,85% Botafogo-SP 17,84% Chapecoense 10,41% Paysandu 9,80%





VIVA O JOGO,CELEBRE CADA MOMENTO!