Novo CEO assume o Coritiba com foco em gestão moderna, inovação e proximidade com o torcedor





Curitiba (PR)– O Coritiba Foot Ball Club anuncia a chegada de seu novo CEO, um profissional com sólida formação internacional e ampla experiência em gestão estratégica no esporte.Formado em Empreendedorismo pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o novo executivo assume o comando com a missão de liderar uma nova fase institucional e esportiva no clube.





Experiência no esporte e projetos de alto impacto





Com mais de uma década de atuação naOutField Consulting, empresa referência em estratégia e inovação no esporte, o novo CEO esteve à frente de projetos para grandes nomes do cenário esportivo, como:

Red Bull Bragantino

São Paulo FC

Goiás EC

Ferroviária

New Balance

StubHub

Seu trabalho foi voltado paragestão, governança, reestruturação financeira, programas desócio-torcedor,modelos de negócio inovadorese estratégias degeração de receitas sustentáveis.





Alinhamento estratégico com a SAF e a Treecorp





A chegada do novo executivo representa também o início da atuação direta daOutFieldna gestão do Coritiba, em totalsintonia com a estratégia da Treecorp Investimentos, empresa responsável pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

“Esse movimento fortalece a governança, os pilares institucionais da SAF e prepara o clube para um novo ciclo de crescimento esportivo”, afirma a Treecorp em nota oficial.

Importante destacar que a mudançanão altera a estrutura societária da SAF, nem envolve a venda de qualquer participação da Treecorp no Coritiba.





Nova fase já começou: gestão com eficiência, transparência e foco no torcedor





O novo CEO já está emCuritiba desde a última semanae iniciou imediatamente suas atividades à frente da instituição. Em suas primeiras palavras, destacou os valores que pretende implementar:

“É uma enorme honra assumir esse desafio no Coritiba, um clube com muita história, destaque no futebol brasileiro, identidade forte e enorme potencial de crescimento. Queremos umagestão eficiente, transparente e moderna, que nosaproxime cada vez mais do torcedore tragaresultados sustentáveis dentro e fora de campo”, afirmou.