Coritiba vence a Chapecoense em Chapecó pela primeira vez e mantém 100% na Série B

Coritiba quebra tabu e vence Chapecoense em Chapecó pela Série B

Data: 12 de abril de 2025 Local:Arena Condá, Chapecó (SC)



O Coritiba fez história ao derrotar a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá neste sábado (12), conquistando sua primeira vitória no estádio catarinense. O jogo, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve emoção do início ao fim, especialmente na segunda etapa, onde saíram todos os gols da partida.

Com esse resultado, o Coxa mantém 100% de aproveitamento e assume a vice-liderança da competição com seis pontos em duas rodadas.



Resumo do Jogo O primeiro tempo foi equilibrado, com muita marcação e poucas chances claras. Ruan Assis quase abriu o placar para o Coritiba, enquanto Marcinho teve boa oportunidade pela Chape, mas desperdiçou a finalização após o quique da bola.

No segundo tempo, o Coxa voltou mais ligado e abriu o placar logo aos 3 minutos com Nicolas Careca, após assistência de Josué. Aos 13, Alex Silva ampliou, também servido por Josué. Mesmo com chuva forte, a Chapecoense reagiu com Mário Sérgio, que descontou aos 32 minutos. No entanto, a reação parou por aí.



Próximos compromissos Na próxima rodada, o Coritibaenfrenta o Novorizontinono Couto Pereira. Já a Chapecoense viaja até Belém para encarar o Paysandu.