FIFA implementa câmeras em árbitros no Mundial de Clubes.

Mundial de Clubes 2025: Árbitros Usarão Câmeras Corporais em Projeto Inédito da FIFA





A FIFA anunciou nesta terça-feira uma inovação significativa para o futebol mundial: os árbitros que atuarão no Mundial de Clubes 2025 utilizarão câmeras corporais durante as partidas. A medida será implementada em caráter experimental e tem como objetivo aumentar a transparência das decisões da arbitragem, além de aproximar os torcedores da experiência vivida dentro de campo.





A decisão foi autorizada pelo International Football Association Board (IFAB), entidade responsável por definir as regras do futebol mundial. Segundo a FIFA, o uso das body cams (câmeras corporais) permitirá uma nova perspectiva audiovisual para torcedores, analistas e até mesmo para as comissões técnicas dos clubes.





Pierluigi Collina, presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, destacou o caráter inovador da proposta. “Acreditamos que esta é uma boa oportunidade para oferecer ao público uma nova experiência, com imagens captadas de uma perspectiva única, diretamente do ponto de vista dos árbitros. Isso nunca foi oferecido antes no futebol”, afirmou.





Além da introdução das câmeras, os árbitros também foram instruídos a aplicar novas diretrizes para coibir o antijogo, especialmente a perda de tempo por parte dos goleiros. A medida faz parte de um conjunto de ações da FIFA para tornar o jogo mais dinâmico e fluido, atendendo a um apelo recorrente de torcedores e especialistas da modalidade.





Caso os testes tenham resultados positivos, é possível que a tecnologia seja adotada em outras competições organizadas pela FIFA e por federações nacionais ao redor do mundo. O uso das câmeras, no entanto, será restrito à captação de imagens, sem qualquer influência direta sobre a decisão em campo — que continuará sendo tomada pelos árbitros com o suporte do VAR.





A estreia da nova tecnologia promete ser um marco na história recente do futebol, aproximando ainda mais o público da realidade vivida dentro das quatro linhas.