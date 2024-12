Rodrigo Garro brilha no Corinthians e recebe oferta milionária

Rodrigo Garro recebe oferta para sair do timão





O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, vem se consolidando como um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, atraindo olhares de diversos clubes interessados em contar com o seu talento. Entre os principais interessados, o Al-Rayyan, time que conta com Róger Guedes em seu elenco, já teria sondado o jogador alvinegro para avaliar a possibilidade de uma transferência.





R$ 89 milhões

De acordo com informações divulgadas pelo portal BolaVip, o clube catariano não só demonstrou interesse, mas também apresentou uma proposta financeiramente atraente ao staff de Garro. O valor de mercado do jogador é atualmente estimado em 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões), segundo o site Transfermarkt, o que reforça o peso da investida feita pelo Al-Rayyan.





Recusa

Apesar do apelo financeiro e da possibilidade de atuar em um novo mercado, os representantes do jogador declararam que ele não tem intenção de deixar o Corinthians neste momento. Com pouco tempo no clube paulista, Rodrigo Garro já conquistou uma forte identificação com a torcida e se mostra plenamente comprometido com os objetivos da equipe. Essa postura foi determinante para que o Al-Rayyan recuasse nas negociações.





Assédio

Enquanto isso, a diretoria corintiana, ciente do assédio internacional, planeja tomar medidas para garantir a permanência do jogador. Entre as ações previstas está a revisão do contrato de Garro, com melhorias em seus termos financeiros, previstas para 2025. Essa estratégia não apenas valoriza o jogador, mas também demonstra o compromisso do Corinthians em manter seus talentos e competir em alto nível.





Peça chave

Rodrigo Garro segue como uma peça-chave no elenco alvinegro, contribuindo significativamente para o desempenho do time no Brasileirão. Sua permanência reforça as expectativas da torcida por conquistas futuras, consolidando o projeto esportivo do clube. A situação também evidencia o crescente interesse por jogadores do futebol brasileiro no mercado internacional, reafirmando a qualidade e o potencial de exportação do talento nacional.





